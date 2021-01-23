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"Беларусь: 20 лет в цифрах". Медицина
23.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВрачи уверенно держат удар. В целом за 20 лет независимой Беларуси наша медицина преобразилась настолько, что о ней говорят во всем мире. За примерами далеко ходить не нужно. В январе международный сертификат получило одно из отделений РНПЦ онкологии. А это признание нашей клиники европейским центром хирургии. "Беларусь: 20 лет в цифрах". Этот проект Агентства теленовостей о медицине.
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Врачи уверенно держат удар. В целом за 20 лет независимой Беларуси наша медицина преобразилась настолько, что о ней говорят во всем мире. За примерами далеко ходить...
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