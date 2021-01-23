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За восемь дней задержали более 500 человек: по БТ показали «социально-возрастной портрет» протестующих

23.01.2021 20:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милицейская статистика попала в кадр одного из новостных репортажей БТ. Согласно этим данным, в столице за восемь дней декабря прошлого года были задержаны 518 человек.

Сюжет вышел в вечернем выпуске новостей на «Беларусь 1» накануне вечером. В нем речь шла о недопустимости участия граждан в несанкционированных акциях протеста. На одной из видеоперебивок оператор показал экран компьютера с таблицей, содержащей сведения о «социально-возрастном портрете лиц, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях» с 10 по 18 декабря 2020 года.


Скриншот видео

Согласно таблице, за этот период в Минске было задержано 518 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, 115 пенсионеров и 274 работающих. Также за этот период было задержано 4 журналиста государственных СМИ, их количество отразили отдельной строкой.

Стоит отметить, что официальное количество задержанных ГУВД Минска за тот период озвучивало только в воскресенье, 13 декабря. В тот день в столице «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» были задержаны более 300 человек. На воскресной акции также были задержаны корреспондент «Белсата» Станислав Ивашкевич, выпускающий редактор Onliner Николай Градюшко, а также фотограф Геннадий Вератинский.

Напомним, ранее сообщалось, что В МВД заработала единая информационная система учета участников несанкционированных массовых мероприятий.

— После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы, — пояснил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сюжет вышел в вечернем выпуске новостей на «Беларусь 1» накануне вечером. В нем речь шла о недопустимости участия граждан в несанкционированных акциях протеста.
 
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