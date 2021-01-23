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За восемь дней задержали более 500 человек: по БТ показали «социально-возрастной портрет» протестующих
23.01.2021 20:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милицейская статистика попала в кадр одного из новостных репортажей БТ. Согласно этим данным, в столице за восемь дней декабря прошлого года были задержаны 518 человек.
Согласно таблице, за этот период в Минске было задержано 518 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, 115 пенсионеров и 274 работающих. Также за этот период было задержано 4 журналиста государственных СМИ, их количество отразили отдельной строкой.
Стоит отметить, что официальное количество задержанных ГУВД Минска за тот период озвучивало только в воскресенье, 13 декабря. В тот день в столице «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях»
Напомним, ранее
— После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы, — пояснил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.
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За восемь дней задержали более 500 человек: по БТ показали «социально-возрастной портрет» протестующих
Сюжет вышел в вечернем выпуске новостей на «Беларусь 1» накануне вечером. В нем речь шла о недопустимости участия граждан в несанкционированных акциях протеста.
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