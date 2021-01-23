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Проект "Диспозиция" - о том, как готовилась почва для маневров, и о взглядах на них из-за рубежа

23.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская и российская армия проведут в сентябре совместные учения "Запад 2021".

"Диспозиция"

Фоном для масштабной тренировки, похоже, станет не только спроектированный в штабах сценарий конфликта, но и реальная обстановка, связанная с интенсивной деятельностью НАТО в Восточной Европе. О том, как готовилась почва для маневров, и о взглядах на них из-за рубежа - наш новый проект "Диспозиция".
 
 
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Белорусская и российская армия проведут в сентябре совместные учения "Запад 2021". Фоном для масштабной тренировки, похоже, станет не только...
 
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