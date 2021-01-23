Сакральность Решецкого - не что иное, как фейк. Кто приложил к этому руку - предстоит выяснить

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Раскрыли очередной фейк от "невероятных". Согласно методичке Шарпа

Павшие сакральной жертвой «цветной революции» в восприятии протестующих становятся высшей кастой. Поэтому путь к демократии потребует жертв - именно потребует! Это выдержка из знаменитого учебника по проведению революций. Поэтому жертва режима - это средство манипуляции, если хотите, символ, который способен объединить протестующих, когда сам протест уже идет на спад и интерес к нему затухает. В декабре произошло именно так с брестчанином Романом Решецким! Пока оппозиция его чуть ли не выдвигала в ранг святых и пыталась в его смерти обвинить правоохранителей, мы собирали информацию. О том, как погиб Роман Решецкий, и кто же к этому причастен - прямо сейчас.





Любая "цветная революция" не состоялась бы, если бы у нее не было своих мучеников, которые якобы пали от рук "кровавого" режима





Роман Решецкий убийца, вор-рецидивист, дебошир, хронический должник. Активный участник протестов в Бресте

Решецкий найден мертвым. И тут же стал героем революции, якобы пострадавшим от правоохранителей

Утром 4 декабря Решецкий найден мертвым. И тут же стал героем революции, якобы пострадавшим от правоохранителей. В общем, как всегда, главные помощники белоппозиции в отсутствии фактов и доказательств - фантазия и домыслы. На похороны мученика режима собрались местные недореволюционеры. Обязательный атрибут - бело-красно-белый флаг. И, конечно, лица, которые прославились на улицах "беломайдана". В первых рядах с портретом Елена Гнаук. Ей присвоили роль региональной Нины Багинской. Ее судили 5 раз за актуальные сегодня нарушения. В одном из своих интервью она высказалась: мол, "мы не проститутки, не наркоманы, не алкоголики. Мы - уважающие себя люди, которые проявили гражданскую позицию и вышли сказать свое слово". Вот тут не соглашусь. Время проституток и алкоголиков еще придет. А пока о наркоманах.







Решецкий умер от передозировки наркотиков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сакральность Решецкого - не что иное, как фейк. Кто приложил к этому руку - предстоит выяснить Раскрыли очередной фейк от "невероятных". Согласно методичке Шарпа Павшие сакральной жертвой «цветной революции» в восприятии протестующих становятся высшей...

Все, как всегда, обыденно и по американской методичке. У «арабской весны» - это зеленщик, который поджег себя в Тунисе, "небесная сотня" в Украине. Белорусские революционеры оказались вовсе всеядными и неразборчивыми - лишь бы кого причислить к лику своих святых, лишь бы было и побольше. В результате герой-мученик белорусской недореволюции – это человек, у которого за плечами судимость за изнасилование в жестокой форме и убийство молодой девушки с попыткой сожжения тела.Если еще не знакомы, знакомьтесь - Роман Решецкий - убийца, вор-рецидивист, дебошир, хронический должник, безработный. Активный участник протестов в Бресте. После отсидки за убийство стыдливо сменил фамилию родителей на Решецкий. Околополитической жизнью Роман увлекся в этом году накануне выборов. На видео оперативной съемки он в первых рядах. Учитывая его многочисленные долги и разного рода зависимости, на протестах, видимо, хотел срубить бабла. Только в прошлом году Решецкий 6 раз привлекался к административной ответственности.В крови Решецкого экспертиза обнаружила два синтетических наркотика - метадон и псевдоэфедрин. Что это и как они работают - мы спросили у специалиста в этой области. Так что же произошло в реальности между освобождением и кончиной Решецкого? Он купил так называемую закладку? А может, это дело рук оппозиции? Решили воспользоваться моментом и искусственно создать сакральную жертву, мученика, жертву режима, но, видимо, что-то пошло не так. Сакральность Решецкого - не что иное, как фейк. А кто приложил к этому руку - еще предстоит выяснить.