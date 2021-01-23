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Фильм "Люди с черными думами" - о предателях под бело-красно-белыми знаменами актуален сейчас больше, чем пятьдесят лет назад

23.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отдают ли себе отчет те белорусы, которые выходили на улицы, чтобы стать сакральной жертвой ради чьих-то политических амбиций? И сейчас о цикличности истории. Ради своей карьеры уже приносили в жертву наш народ. Документальный фильм "Люди с черными думами" - о предателях под бело-красно-белыми знаменами был выпущен в 1962 году, но актуален сейчас даже больше, чем пятьдесят лет назад. Лента-хроника про темную страницу белорусской истории – коллаборационизм, зверства послушных лакеев фашистского режима в годы Великой Отечественной. Создатели фильма сфокусировали внимание на личностях - предатели Абрамчик, Островский, Станкевич ради собственных политических амбиций приносили в жертву белорусский народ. О фильме и реакции на него поколения 21 века - в следующем сюжете. Страницы истории, которые открывать сложнее всего. Они не о героях и подвигах, а о предателях, которые продали свою Родину за награды из рук, обагренных кровью нашего народа. 
Рассказывает Екатерина Тихомирова.

На экране появляются изувеченные тела маленьких жертв войны. Повисает гробовая тишина

Пожалуй, тяжелее всего приходится, когда на экране появляются изувеченные тела маленьких жертв войны. В этот момент в классе Минского механико-технологического профессионально-технического колледжа повисает гробовая тишина. У каждого в этом классе есть история, передающаяся из уст в уста, - воспоминания о войне, пережитой их родными.  Но совсем иное - увидеть своими глазами документальную хронику. Тем ценнее становятся мирные дни, подаренные предками.
 
Фильм "Люди с черными думами" - о предателях под бело-красно-белыми знаменами актуален сейчас больше, чем пятьдесят лет назад

Федор Шаповалов, учащийся Минского государственного механико-технологического профессионально-технического колледжа:  "Мой прадедушка - Шемелев Василий Власович, служил с первых дней войны. Был ранен и после служил в штабе писарем. В один момент, когда началась бомбардировка, он с товарищами спас грузовик с очень важными документами, за что был награжден орденом Красной Звезды. Второй дедушка был летчиком, был подбит и взят в плен".

Семья Ксении Шабан хранит историю подвигов своего предка. Сергей Демидович в том же возрасте, что сегодня его правнучка, ушел в партизаны. Молодой семнадцатилетний парень сражался с фашистскими оккупантами и их пособниками среди белорусов… 

Ксения Шабан, учащаяся Минского государственного механико-технологического профессионально-технического колледжа: "Меня затронуло, как проводили эксперименты над детьми. Это очень эмоциональный фильм. У меня отрицательные эмоции к нашим предателям. Если все это забыть, то может получиться то же самое, какие-то политические конфликты. Нужно помнить, что сделали для нас предки".

В картине - редкая хроника и уникальные материалы 

В картине - редкая хроника и уникальные материалы: материалы допросов агентов-перемен (что-то я не поняла что за агенты) уже поствоенного времени. И хотя фильм был создан белорусскими кинематографистами более полувека назад, как никогда актуален сегодня, когда история переписывается и предатели реабилитируются в глазах общества, а символы оккупационного режима и националистов становятся символами белорусских беспорядков. 

 
 
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Отдают ли себе отчет те белорусы, которые выходили на улицы, чтобы стать сакральной жертвой ради чьих-то политических амбиций? И сейчас о цикличности истории. Ради...
 
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