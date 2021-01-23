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На экране появляются изувеченные тела маленьких жертв войны. Повисает гробовая тишина

Пожалуй, тяжелее всего приходится, когда на экране появляются изувеченные тела маленьких жертв войны. В этот момент в классе Минского механико-технологического профессионально-технического колледжа повисает гробовая тишина. У каждого в этом классе есть история, передающаяся из уст в уста, - воспоминания о войне, пережитой их родными. Но совсем иное - увидеть своими глазами документальную хронику. Тем ценнее становятся мирные дни, подаренные предками.





В картине - редкая хроника и уникальные материалы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фильм "Люди с черными думами" - о предателях под бело-красно-белыми знаменами актуален сейчас больше, чем пятьдесят лет назад Отдают ли себе отчет те белорусы, которые выходили на улицы, чтобы стать сакральной жертвой ради чьих-то политических амбиций? И сейчас о цикличности истории. Ради...

Отдают ли себе отчет те белорусы, которые выходили на улицы, чтобы стать сакральной жертвой ради чьих-то политических амбиций? И сейчас о цикличности истории. Ради своей карьеры уже приносили в жертву наш народ.- о предателях под бело-красно-белыми знаменами был выпущен в 1962 году, но актуален сейчас даже больше, чем пятьдесят лет назад. Лента-хроника про темную страницу белорусской истории – коллаборационизм, зверства послушных лакеев фашистского режима в годы Великой Отечественной. Создатели фильма сфокусировали внимание на личностях - предатели Абрамчик, Островский, Станкевич ради собственных политических амбиций приносили в жертву белорусский народ. О фильме и реакции на него поколения 21 века - в следующем сюжете. Страницы истории, которые открывать сложнее всего. Они не о героях и подвигах, а о предателях, которые продали свою Родину за награды из рук, обагренных кровью нашего народа.РассказываетСемья Ксении Шабан хранит историю подвигов своего предка. Сергей Демидович в том же возрасте, что сегодня его правнучка, ушел в партизаны. Молодой семнадцатилетний парень сражался с фашистскими оккупантами и их пособниками среди белорусов…В картине - редкая хроника и уникальные материалы: материалы допросов агентов-перемен (что-то я не поняла что за агенты) уже поствоенного времени. И хотя фильм был создан белорусскими кинематографистами более полувека назад, как никогда актуален сегодня, когда история переписывается и предатели реабилитируются в глазах общества, а символы оккупационного режима и националистов становятся символами белорусских беспорядков.