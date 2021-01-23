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Фильм "Люди с черными думами" - о предателях под бело-красно-белыми знаменами актуален сейчас больше, чем пятьдесят лет назад
23.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтдают ли себе отчет те белорусы, которые выходили на улицы, чтобы стать сакральной жертвой ради чьих-то политических амбиций? И сейчас о цикличности истории. Ради своей карьеры уже приносили в жертву наш народ.
Рассказывает Екатерина Тихомирова.
На экране появляются изувеченные тела маленьких жертв войны. Повисает гробовая тишина
Пожалуй, тяжелее всего приходится, когда на экране появляются изувеченные тела маленьких жертв войны. В этот момент в классе Минского механико-технологического профессионально-технического колледжа повисает гробовая тишина. У каждого в этом классе есть история, передающаяся из уст в уста, - воспоминания о войне, пережитой их родными. Но совсем иное - увидеть своими глазами документальную хронику. Тем ценнее становятся мирные дни, подаренные предками.
Федор Шаповалов, учащийся Минского государственного механико-технологического профессионально-технического колледжа: "Мой прадедушка - Шемелев Василий Власович, служил с первых дней войны. Был ранен и после служил в штабе писарем. В один момент, когда началась бомбардировка, он с товарищами спас грузовик с очень важными документами, за что был награжден орденом Красной Звезды. Второй дедушка был летчиком, был подбит и взят в плен".
Семья Ксении Шабан хранит историю подвигов своего предка. Сергей Демидович в том же возрасте, что сегодня его правнучка, ушел в партизаны. Молодой семнадцатилетний парень сражался с фашистскими оккупантами и их пособниками среди белорусов…
Ксения Шабан, учащаяся Минского государственного механико-технологического профессионально-технического колледжа: "Меня затронуло, как проводили эксперименты над детьми. Это очень эмоциональный фильм. У меня отрицательные эмоции к нашим предателям. Если все это забыть, то может получиться то же самое, какие-то политические конфликты. Нужно помнить, что сделали для нас предки".
В картине - редкая хроника и уникальные материалыВ картине - редкая хроника и уникальные материалы: материалы допросов агентов-перемен (что-то я не поняла что за агенты) уже поствоенного времени. И хотя фильм был создан белорусскими кинематографистами более полувека назад, как никогда актуален сегодня, когда история переписывается и предатели реабилитируются в глазах общества, а символы оккупационного режима и националистов становятся символами белорусских беспорядков.
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Фильм "Люди с черными думами" - о предателях под бело-красно-белыми знаменами актуален сейчас больше, чем пятьдесят лет назад
Отдают ли себе отчет те белорусы, которые выходили на улицы, чтобы стать сакральной жертвой ради чьих-то политических амбиций? И сейчас о цикличности истории. Ради...
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