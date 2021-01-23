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Беларусь в ближайшие 5 лет останется приверженной своему курсу социально ориентированного государства
23.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУже через несколько недель на VI Всебелорусском собрании страна будет определять, по какому курсу пойдет дальше. Положения Программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку определены. Траектория движения останется прежней - социально ориентированного государства. Сейчас
Беларусь в ближайшие 5 лет останется приверженной своему курсу - социально ориентированного государства.
Cоциальная безопасность и благополучие граждан - главные акценты программы 2021-2025 годаВ предстоящем пятилетии задачи демографической политики останутся неизменными. Ставка на укрепление института традиционной семьи, поддержку многодетных, защиту материнства и детства. А именно: больше стимулов для рождения вторых и последующих детей, обновленная система госпособий, семейный капитал на второго ребенка, доступное комфортное жилье - в приоритете.
Здоровое население и доступная качественная медицина - задача системы здравоохранения
Плюс 8 новых поликлиник, 11 областных клинических больниц, 12 межрегиональных центров. Медицина продолжит путь на цифровизацию. Красной линией проходит минимизация последствий COVID-19. Профилактика выходит на первый план. Ожидается, жить станем дольше и качественнее.
Задача государства - обеспечить рабочим местомОриентир - 4% безработных к концу 2025 года. Устойчивый рост доходов - задача номер 1. В полтора-два раза, рассчитываем, увеличится зарплата отдельных категорий работников бюджетной сферы (это учителя, средний медперсонал, соцработники). Особое внимание - пенсиям. 40% от зарплаты - формула неизменна. В целом рост реальных денежных доходов белорусов предусмотрен в 1,2 раза.
Усилится адресность социальной помощиДоля населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума к концу пятилетки - не более 4,5%.В сфере образования - акцент на доступность и качество. В приоритете - развитие личности. Ставка на запросы рынка, потребности экономики, навыки и компетенции.
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Беларусь в ближайшие 5 лет останется приверженной своему курсу социально ориентированного государства
Уже через несколько недель на VI Всебелорусском собрании страна будет определять, по какому курсу пойдет дальше. Положения Программы социально-экономического...
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