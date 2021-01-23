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Беларусь в ближайшие 5 лет останется приверженной своему курсу социально ориентированного государства

23.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже через несколько недель на VI Всебелорусском собрании страна будет определять, по какому курсу пойдет дальше. Положения Программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку определены. Траектория движения останется прежней - социально ориентированного государства. Сейчас программа проходит общественное обсуждение. Ключевые ориентиры обозначены: рост ВВП на 21,5%, повышение реально располагаемых денежных доходов населения, новые поликлиники и больницы. 
Беларусь в ближайшие 5 лет останется приверженной своему курсу - социально ориентированного государства. Акценты развития нашей страны прописаны с программе на 2021-2025 годы. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Социальный пакет, ожидается, меньше не станет. Напротив, качество жизни белорусов - в приоритете!

Беларусь в ближайшие 5 лет останется приверженной своему курсу социально ориентированного государства

Cоциальная безопасность и благополучие граждан - главные акценты программы 2021-2025 года

В предстоящем пятилетии задачи демографической политики останутся неизменными. Ставка на укрепление института традиционной семьи, поддержку многодетных, защиту материнства и детства. А именно: больше стимулов для рождения вторых и последующих детей, обновленная система госпособий, семейный капитал на второго ребенка, доступное комфортное жилье - в приоритете. 

Здоровое население и доступная качественная медицина - задача системы здравоохранения

Плюс 8 новых поликлиник, 11 областных клинических больниц, 12 межрегиональных центров. Медицина продолжит путь на цифровизацию. Красной линией проходит минимизация последствий COVID-19. Профилактика выходит на первый план. Ожидается, жить станем дольше и качественнее.
 
Беларусь в ближайшие 5 лет останется приверженной своему курсу социально ориентированного государства

Задача государства - обеспечить рабочим местом

Ориентир - 4% безработных к концу 2025 года. Устойчивый рост доходов - задача номер 1. В полтора-два раза, рассчитываем, увеличится зарплата отдельных категорий работников бюджетной сферы (это учителя, средний медперсонал, соцработники). Особое внимание - пенсиям. 40% от зарплаты - формула неизменна. В целом рост реальных денежных доходов белорусов предусмотрен в 1,2 раза.

Усилится адресность социальной помощи

Доля населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума к концу пятилетки - не более 4,5%.В сфере образования - акцент на доступность и качество. В приоритете - развитие личности. Ставка на запросы рынка, потребности экономики, навыки и компетенции.

Социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов - главные цели предстоящего пятилетия

Каким видят свое будущее и чего ждут от Всебелорусского народного собрания белорусы?

Как решения ВНС разных лет повлияли на жизнь белорусов
 
 
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