Наши делегаты. Александр Дунькович - делегат ВНС от Каменецкого района

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До главного события 2021 года остается 18 дней. Всебелорусское народное собрание - это диалог, который призван строить планы на очередную пятилетку с участием избранных делегатов. Это представители из разных регионов и сфер деятельности.















Кто они - наши делегаты? Расскажем в цикле роликов. Делегат от Каменецкого района.