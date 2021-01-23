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Наши делегаты. Александр Дунькович - делегат ВНС от Каменецкого района
23.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До главного события 2021 года остается 18 дней. Всебелорусское народное собрание - это диалог, который призван строить планы на очередную пятилетку с участием избранных делегатов. Это представители из разных регионов и сфер деятельности.
Кто они - наши делегаты? Расскажем в цикле роликов. Делегат от Каменецкого района.
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До главного события 2021 года остается 18 дней. Всебелорусское народное собрание - это диалог, который призван строить планы на очередную пятилетку с участием...
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