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Мнения. Как видят развитие своих населенных пунктов белорусы
23.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМнения белорусов о том, как видят они развитие своих населенных пунктов. Сильные регионы - одно из приоритетных направлений, которое прописано в Программе социально- экономического развития Беларуси. В ближайшую пятилетку будет сделан акцент на развитие экономики, медицины, строительство жилья, поддержку многодетных семей, улучшение инфраструктуры и условий жизни людей. Регионы должны развиваться активно, и при этом небольшие города и села не должны отставать от областных центров и городов-восьмидесятитысячников. Программа вынесена на общественное обсуждение. Вот мнения белорусов о том, как видят они развитие своих населенных пунктов.
- Когда обсуждалась программа на 2021-2025 годы, один из разделов, который касался здравоохранения, - это информатизация. И я считаю, что это очень важный раздел, который нам необходим для того, чтобы сделать медпомощь еще доступнее для нашего населения. С точки зрения даже нынешней ситуации по COVID, это позволяет нам с внедрением электронного рецепта, карты электронной более оперативно общаться с коллегами.
- Помогают детям. Помогают при рождении детей, квартиры строить. Есть помощь такая, и это же ощутимо, потому что сам человек не построит. Хотелось бы, наверное, больше селу уделять внимания. Вот поддержка государства - это естественно. И с помощью государства - это хорошая помощь.
Ольга Скобля, начальник управления экономики, торговли и услуг Новогрудского райисполкома: "Наиважнейшим приоритетным направлением развития будет поддержка и оказание максимального содействия бизнесу. Для Новогрудка это было всегда важной задачей, т. к. в бюджете 26% дохода - это именно поступление субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому добросовестному бизнесу - максимальная поддержка и максимальный диалог".
- Район движется целеустремленно, целенаправленно - в ногу с нашим государством. И вот все те моменты социально-экономического развития на пятилетку, которые были обозначены, мы поддерживаем и развиваем.
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Мнения белорусов о том, как видят они развитие своих населенных пунктов. Сильные регионы - одно из приоритетных направлений, которое прописано в Программе...
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