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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнения. Как видят развитие своих населенных пунктов белорусы Мнения белорусов о том, как видят они развитие своих населенных пунктов. Сильные регионы - одно из приоритетных направлений, которое прописано в Программе...

Мнения белорусов о том, как видят они развитие своих населенных пунктов. Сильные регионы - одно из приоритетных направлений, которое прописано в Программе социально- экономического развития Беларуси. В ближайшую пятилетку будет сделан акцент на развитие экономики, медицины, строительство жилья, поддержку многодетных семей, улучшение инфраструктуры и условий жизни людей. Регионы должны развиваться активно, и при этом небольшие города и села не должны отставать от областных центров и городов-восьмидесятитысячников. Программа вынесена на общественное обсуждение. Вот мнения белорусов о том, как видят они развитие своих населенных пунктов.- Когда обсуждалась программа на 2021-2025 годы, один из разделов, который касался здравоохранения, - это информатизация. И я считаю, что это очень важный раздел, который нам необходим для того, чтобы сделать медпомощь еще доступнее для нашего населения. С точки зрения даже нынешней ситуации по COVID, это позволяет нам с внедрением электронного рецепта, карты электронной более оперативно общаться с коллегами.- Помогают детям. Помогают при рождении детей, квартиры строить. Есть помощь такая, и это же ощутимо, потому что сам человек не построит. Хотелось бы, наверное, больше селу уделять внимания. Вот поддержка государства - это естественно. И с помощью государства - это хорошая помощь.- Район движется целеустремленно, целенаправленно - в ногу с нашим государством. И вот все те моменты социально-экономического развития на пятилетку, которые были обозначены, мы поддерживаем и развиваем.