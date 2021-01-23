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Ответственность за участие в массовых беспорядках

23.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что же касается наших протестунов, их действиям сейчас выносит оценку Следственный комитет. Завершилось расследование дела об участии в беспорядках в Минске. По данным следствия, днем 4 октября прошлого года 26-летний минчанин участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Победителей и других улицах Минска. Он вместе с другими гражданами выходил на проезжую часть, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта. Также бросил в авто милиции неустановленный предмет. Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.
 
Теги: Минск
 
 
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Что же касается наших протестунов, их действиям сейчас выносит оценку Следственный комитет. Завершилось расследование дела об участии в беспорядках в Минске. По...
 
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