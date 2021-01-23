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В Бресте спасатели достали из воды 10-летнего школьника, который сорвался с парапета набережной в реку
24.01.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 января в Бресте школьник упал с парапета набережной в замерзшую реку Мухавец, сообщает МЧС.
Видео:
10-летний мальчик гулял по набережной, залез на бетонный парапет и сорвался в реку. Школьник пробил лед и ушел под воду.
На помощь подоспели спасатели. С помощью спасательного круга они достали мальчика на берег. Медики увезли его в больницу с диагнозом «общее переохлаждение организма».
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В Бресте спасатели достали из воды 10-летнего школьника, который сорвался с парапета набережной в реку
Медики увезли его в больницу с диагнозом «общее переохлаждение организма».
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