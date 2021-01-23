В Бресте спасатели достали из воды 10-летнего школьника, который сорвался с парапета набережной в реку

Источник материала: Tut.by

22 января в Бресте школьник упал с парапета набережной в замерзшую реку Мухавец, сообщает МЧС.

Видео: МЧС Брестской области

10-летний мальчик гулял по набережной, залез на бетонный парапет и сорвался в реку. Школьник пробил лед и ушел под воду.

На помощь подоспели спасатели. С помощью спасательного круга они достали мальчика на берег. Медики увезли его в больницу с диагнозом «общее переохлаждение организма».