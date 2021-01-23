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Политолог Вадим Боровик в "Клубе редакторов" о событиях в России
24.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСобытия в России сейчас зеркально отражают белорусские. Горячая дискуссия накануне состоялась
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События в России сейчас зеркально отражают белорусские. Горячая дискуссия накануне состоялась за круглым столом "Клуба редакторов". Гости программы отметили, что...
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