Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог Вадим Боровик в "Клубе редакторов" о событиях в России События в России сейчас зеркально отражают белорусские. Горячая дискуссия накануне состоялась за круглым столом "Клуба редакторов". Гости программы отметили, что...

События в России сейчас зеркально отражают белорусские. Горячая дискуссия накануне состояласьГости программы отметили, что за событиями в соседней России они наблюдают с чувством дежавю. Массовые вбросы об уволившихся ОМОНовцах и полицейских, тут и артисты со спортсменами вдруг озаботились соблюдением закона. Куда же без лидеров мнений?