Гольшанский замок готовится к открытию

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Финишный этап отделочных работ. Один из ярусов восстановленной Северной башни

Какое помещение находилось здесь сразу после строительства замка - неизвестно. Сегодня это зал Сапег, главный элемент которого - монументальный камин.





Камин восстановили по технологии XVII века

Предметы, найденные в ходе восстановления, будут представлены в экспозиции

Северная башня станет музеем . Здесь разместится холодная экспозиция. Один из этажей выделят под археологию. Все предметы, найденные в ходе восстановительных работ, увидят посетители. Сейчас небольшой раздел о замке представлен в Ошмянском музее. Здесь же пока хранятся и находки. После того как в Гольшанах будут смонтированы витрины, исторические фрагменты переедут в замок. Заканчивается оформление визит-центра.

. Здесь разместится холодная экспозиция. Один из этажей выделят под археологию. Все предметы, найденные в ходе восстановительных работ, увидят посетители. Сейчас небольшой раздел о замке представлен в Ошмянском музее. Здесь же пока хранятся и находки. После того как в Гольшанах будут смонтированы витрины, исторические фрагменты переедут в замок. Заканчивается оформление визит-центра.





Один из первых замков в Беларуси, который сочетал в себе оборонительные и жилые функции

Замок был построен в 1610 году двоюродным братом канцлера Великого Княжества Литовского Льва Сапеги - Павлом Стефаном Сапегой. Для возведения своей резиденции вице-канцлер выбрал стиль маньеризм, который пришел на смену высокому ренессансу. И стал своеобразным переходом к барочной пышности. Достаточно редкий для наших земель. Замок в Гольшанах сочетал в себе оборонительные и жилые функции. Но уже спустя сто лет - во время Северной войны - был сильно поврежден. Один из этажей разобрали на корчму. Затем резиденция Сапеги стала многоквартирным домом. А в советское время красный кирпич пошел на строительство колхозных ферм.





Гольшанский, как ни один другой замок Беларуси, окутан тайнами и легендами

3 года средства на восстановление замка выделял Фонд президента по поддержке культуры и искусства





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гольшанский замок готовится к открытию В наиболее сохранившейся башне будет музей. На четырех ярусах разместится так называемая холодная экспозиция и смотровая площадка. О завершении реставрационных...

В наиболее сохранившейся башне будет музей. На четырех ярусах разместится так называемая холодная экспозиция и смотровая площадка. О завершении реставрационных работ говорить пока рано. Сейчас сдают лишь часть комплекса. Но руины также войдут в экскурсионную программу.о перспективах деятельности музея и планах на дальнейшее восстановление замка.Отделка камина в технике стюк - высший сорт штукатурки. В составе - гипс, мраморная пудра, песок и клей. После застывания состав приобретает сверхпрочность. Следующий этап - роспись. В нескольких местах - зондажи для того, чтобы посетитель увидел аутентичный кирпич, из которого строилисьВвести в строй объект архитектурного наследия сегодня мало. Нужно создать инфраструктуру и привлечь туристов. Гольшанский, как ни один другой замок Беларуси,. Здесь и Черный Монах, и Белая Дама и даже своя Синяя Борода. Проецирование истории через мистику сегодня весьма популярно. Даже существует свой вид туризма. Он так и называется - мистический.Идея возрождения Гольшанского замка не одно десятилетие витала в воздухе, к реальному воплощению мечты приступили только несколько лет назад. Архитектурно-строительный проект и концепция экспонирования руин были разработаны задолго до начала восстановления. Финансирование работ осуществлялось из нескольких источников. Также средства выделялись из Фонда президента по поддержке культуры и искусства. За три года - порядка полутора миллионов рублей. Еще на этапе подготовительных работ удалось целиком обнаружить первоначальный периметр замка. Остались фрагменты фундаментов, башен и капеллы - небольшой часовни, встроенной в здание. Согласно легенде, ее Сапега возвел для реликвии, подаренной Папой Римским. Сакральное сооружение станет одним из перспективных объектов для восстановления.