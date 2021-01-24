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В Минске будут судить еще одного участника протестной акции: его обвиняют в угрозе насилием силовику

24.01.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержан 26-летний мужчина за участие в акции 4 октября. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и угрозу применения насилия к сотруднику органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

По данным следствия, 26-летний минчанин 4 октября принял участие в несанкционированном массовом мероприятии.


Фото: Следственный комитет

— В ходе него обвиняемый вместе с другими гражданами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, выходил на проезжую часть и грубо нарушал общественный порядок. При этом, находясь на проезжей части на участке дороги на проспекте Машерова в Минске, он активно поддержал действия лиц, которые наносили удары руками и ногами, а также бросали различные предметы в служебное транспортное средство Iveco. Далее обвиняемый в целях воспрепятствования законной деятельности правоохранителей, а также из мести за выполнение ими своих служебных обязанностей бросил в спецавтомобиль с сотрудниками милиции неустановленный предмет.


Мужчину также обвиняют в том, что он «выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в „сцепке“, по проспектам Победителей, Машерова, Пушкина, Жукова и Дзержинского, а также по улицам Каливарийской и Притыцкого в городе Минске».

— Указанными действиями пути транспортных коммуникаций были заблокированы, а работа общественного транспорта нарушена.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) и ст. 364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК РБ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Мужчина находится под стражей.

Расследование дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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