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Светлогорские рыбаки спасались от волков на деревьях

24.01.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое рыбаков из Светлогорска неожиданно встретились с хищниками. Мужчинам пришлось забраться на деревья и вызвать помощь, сообщает местное издание «Ранак».


Фото: Flickr / Tambako The Jaguar

19 января два жителя Светлогорска, Александр и Виталий, отправились на рыбалку. Место выбрали тихое, подальше от людей — Белогорское староречье в заказнике «Выдрица». Расставили жерлицы и стали наблюдать за поклевками.

Ближе к полудню рыбаки заметили неподалеку волка.

— Вскоре появились еще три хищника, — вспоминает Александр. — Стая прошла в стороне и исчезла в кустарнике. Через полчаса волки вернулись, но теперь их было шесть. Расстояние до них было не более 100 метров. Один волк направился к нам, остальные стали расходиться по сторонам.

Нервы у мужчин не выдержали. Александр, который в это время разговаривал по телефону с женой, попросил ее связаться с МЧС. После этого друзья побежали на берег и залезли на деревья, а волки скрылись в кустарнике на противоположном берегу староречья.

МЧС сообщили о стае директору Светлогорского БООР Виктору Лапею. Он направил к рыбакам трех охотников. Когда они прибыли в заказник, Александр и Виталий показали им направление, куда ушли хищники. Егеря обследовали территорию и прошли по следам волков. Стая ушла в сторону Жлобинского района, преследовать ее не было возможности.

— У волков сейчас гон, они собираются в стаи, — говорит директор Светлогорского РГО БООР Виктор Лапей. — При встрече с хищниками ни в коем случае нельзя показывать свой страх, суетиться, убегать. Наоборот, нужно проявить агрессивность. Стать в полный рост, махать руками или палкой, кричать. Дикие животные генетически боятся людей и первыми не нападают.

В Светлогорском РОЧС отметили, что в данном случае рыбаки поступили правильно, сообщив о происшествии. Спасатели знают, как поступать в случае любой чрезвычайной ситуации. Их телефоны 101 и 112.

 
 
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- У волков сейчас гон, они собираются в стаи, - говорит директор Светлогорского РГО БООР Виктор Лапей. - При встрече с хищниками ни в коем случае нельзя показывать...
 
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