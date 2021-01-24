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Упавшая с крыши столичного ТРЦ наледь повредила плечо 6-летней девочке
24.01.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Девочка получила травму плеча из-за упавшей наледи. Ей оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение, об этом
Инцидент произошел 23 января около 15.00. Наледь упала с крыши здания ТРЦ «Дана Молл» на шестилетнюю девочку. Ребенок получил травму левого плечевого сустава.
После оказания медицинской помощи ее отправили на амбулаторное лечение.
Ранее, как сообщает агентство
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После оказания медицинской помощи ребенка отправили на амбулаторное лечение.
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