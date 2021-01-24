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Упавшая с крыши столичного ТРЦ наледь повредила плечо 6-летней девочке

24.01.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девочка получила травму плеча из-за упавшей наледи. Ей оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 23 января около 15.00. Наледь упала с крыши здания ТРЦ «Дана Молл» на шестилетнюю девочку. Ребенок получил травму левого плечевого сустава.

После оказания медицинской помощи ее отправили на амбулаторное лечение.

Ранее, как сообщает агентство «Минск-Новости», санслужба обследовала 2886 столичных территорий, нарушения обнаружены на 758 из них. Оценка давалась в том числе качеству очистки от снега и наледи. Больше всего недоработок на территориях, прилегающих к объектам торговли и общественного питания. Они замечены на 43 объектах из 260 обследованных.

 
Теги: Минск
 
 
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После оказания медицинской помощи ребенка отправили на амбулаторное лечение.
 
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