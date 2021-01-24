Минчанин выложил в TikTok видео с предложением девушке. Ролик набрал около семи миллионов просмотров

Источник материала: Tut.by

Павлу Алексеенко 22 года, его девушке Ксении — 21. В конце 2020-го молодой человек решил, что с 1 января пора начинать жизнь в новом статусе, строить новые планы — и 31 декабря сделал Ксюше предложение. Видео этого важного для молодых людей события они выложили в TikTok. За две с половиной недели ролик посмотрели почти семь миллионов человек.



Фото в редакцию прислал Павел Алексеенко

Павел и Ксения вместе уже три с половиной года, а знают друг друга более восьми лет. Познакомились еще школьниками, когда во время каникул отдыхали в деревне. У Пашиных родителей там дача, у Ксюши — бабушка живет.

В ноябре 2020-го Павел понял: Ксения — девушка, с которой он хотел бы прожить всю жизнь, и решил сделать ей предложение. Ксения, вспоминает он, однажды обмолвилась, что мечтает, чтобы это событие произошло как-то необычно и запомнилось на всю жизнь. И Паша стал думать.

— Мы с друзьями — автолюбители, когда я поделился с ними своими планами, один из приятелей предложил задействовать во время предложения машины. Стали думать, как эту идею развить, — вспоминает собеседник. — Решили, что все это будет происходить на стоянке за городом. Для масштабности позвали знакомых, которые приехали на 12 машинах. Автомобили выстроили в полукруг.

Ксения — продавец. 31 декабря она работала до шести вечера. На тот день планы у них с Пашей были такими: в конце дня он заберет ее с работы, и они поедут поздравлять Ксюшиных родителей с Новым годом.

— Вместо меня за ней приехало «Яндекс.Такси». На телефоне у нее установлено приложение, поэтому по карте она понимала, куда едет, но не знала, что ее там ждет, — улыбается молодой человек. — Она привыкла, что я готовлю ей разные сюрпризы, поэтому не волновалась, куда ее везут, но написала мне, что я сумасшедший.

Когда Ксения подъехала на стоянку, машины зажгли фары. Кто-то стал запускать салют, кто-то снимал все на видео. Позже она рассказала Паше, что, увидев кучу людей, среди которых не заметила своего парня, немного запаниковала.

— Секунд через 15−20 я вышел к ней, — говорит Павел. — Увидев меня с цветами, она все поняла.

— И что ответила?

— Естественно, да!

— А почему, кстати, вы решили сделать предложение именно 31 декабря?

— Хотелось начать год в новом статусе, начать строить новые планы, — объясняет молодой человек.

Выкладывать видео в соцсети Павел не планировал. Первым ролик у себя на странице в TikTok опубликовал его друг, который помогал все организовывать. К сюжету он добавил музыку, получилось еще романтичнее. В итоге на его странице, хотя подписчиков там немного, видео посмотрело около 150 тысяч человек.

— Еще 1 января у меня даже TikTok не было, — шутит Павел. — Вечером 5 января я решил создать страничку в этой соцсети. Через пару видео я выложил ролик с предложением. За две с половиной недели его посмотрело около семи миллионов человек. Это было неожиданно.

— Вас уже стали узнавать? 7 миллионов — это же больше половины жителей страны.

— Нет, — смеется Павел. — Я посмотрел статистику, только 34 процента от количества просмотров — это жители Беларуси, еще примерно столько же — люди из Украины. Остальные — из других стран.

— Как думаете, почему это видео посмотрело так много людей?

— Не знаю. С одной стороны — это как-то связано с рекомендациями в TikTok, с другой — этим видео уже поделилось порядка 50 тысяч человек, под роликом появилось более десяти тысяч комментариев.

— А что пишут в комментариях?

— Желают счастья, любви. Некоторые девушки вспоминают, как им делали предложения, описывают это. Есть девушки, которые отмечают под видео своих парней и подруг и пишут: «Хочу так же».

— А ваша жизнь как после 31 декабря изменилась?

— Начали думать, в каком формате хотим сделать свадьбу, Ксения уже выбирает свадебное платье. А еще появилось больше совместных целей.

— А с датой праздника определились?

— Да, 22 августа. Эту дату мы считаем началом наших отношений.