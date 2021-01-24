Гродненский «Олимп» закрылся из-за погоды

Источник материала: Tut.by

Парк активного отдыха в Коробчицах прекращает работу из-за оттепели, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу закрылась тюбинговая трасса, так как по мокрому снегу ватрушки скользили плохо. Утром в воскресенье парк активного отдыха сообщил о закрытии и лыжного склона.

Тюбинговая трасса открылась 16 января и работала ровно неделю. Лыжный склон был открыт для посетителей три дня: с 20 по 23 января.

Судя по предварительным прогнозам погоды, морозы передают в начале февраля. Ночью ожидается минус 9−11 градусов, днем температура не опустится ниже минус 7. Так что теоретические шансы покататься в этом зимнем сезоне еще есть.