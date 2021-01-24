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Гродненский «Олимп» закрылся из-за погоды
24.01.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парк активного отдыха в Коробчицах прекращает работу из-за оттепели,
В субботу закрылась тюбинговая трасса, так как по мокрому снегу ватрушки скользили плохо. Утром в воскресенье парк активного отдыха сообщил о закрытии и лыжного склона.
Тюбинговая трасса открылась 16 января и работала ровно неделю. Лыжный склон был открыт для посетителей три дня: с 20 по 23 января.
Судя по предварительным прогнозам погоды, морозы передают в начале февраля. Ночью ожидается минус 9−11 градусов, днем температура не опустится ниже минус 7. Так что теоретические шансы покататься в этом зимнем сезоне еще есть.
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Парк активного отдыха в Коробчицах прекращает работу из-за оттепели
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