В пятницу в Бобруйске пришли с обысками к активистам и задержали не менее 12 человек. Что о них известно

Источник материала: Tut.by

22 января в Бобруйске задержали не менее 12 человек. Среди задержанных — многодетные родители, врачи и человек, страдающий эпилепсией. Официальной информации о причинах задержаний и обысков нет. Что известно, рассказывает «Радыё Свабода».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что известно о задержанных

Виктор Качан — журналист «Бобруйского курьера». К нему пришли в 7 утра, два часа обыскивали, забрали телефон и компьютер. Его допрашивали в СК в качестве свидетеля по делу об оскорблении сотрудников милиции. После допроса Качана отпустили.

— журналист «Бобруйского курьера». К нему пришли в 7 утра, два часа обыскивали, забрали телефон и компьютер. Его допрашивали в СК в качестве свидетеля по делу об оскорблении сотрудников милиции. После допроса Качана отпустили. Дмитрий и Юлия Яскевичи — врачи, воспитывают 4-летнюю дочь. В квартире был обыск.

— врачи, воспитывают 4-летнюю дочь. В квартире был обыск. Сергей Беляев страдает эпилепсией. Его доставили из следственного изолятора в больницу. Его мать смогла передать ему лекарства, больше у нее ничего не взяли. В их доме также был обыск.

страдает эпилепсией. Его доставили из следственного изолятора в больницу. Его мать смогла передать ему лекарства, больше у нее ничего не взяли. В их доме также был обыск. Ирина Сурыхина — мать троих несовершеннолетних детей. После задержания она была госпитализирована.

— мать троих несовершеннолетних детей. После задержания она была госпитализирована. Дмитрий Шашко — отец пятерых детей.

— отец пятерых детей. Андрей Синица . Осенью прошлого года его задержали и судили за свечи возле памятника жертвам репрессий. Семье также пригрозили поставить на учет как «социально опасную».

. Осенью прошлого года его задержали и судили за свечи возле памятника жертвам репрессий. Семье также пригрозили поставить на учет как «социально опасную». Елена Стригунова. Ее обвинили в участии в несанкционированном митинге за фотографирование с бело-красно-белым флагом.

Напомним, 22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски пришли сотрудники милиции ,