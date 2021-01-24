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В пятницу в Бобруйске пришли с обысками к активистам и задержали не менее 12 человек. Что о них известно

24.01.2021 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 января в Бобруйске задержали не менее 12 человек. Среди задержанных — многодетные родители, врачи и человек, страдающий эпилепсией. Официальной информации о причинах задержаний и обысков нет. Что известно, рассказывает «Радыё Свабода».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что известно о задержанных

  • Виктор Качан — журналист «Бобруйского курьера». К нему пришли в 7 утра, два часа обыскивали, забрали телефон и компьютер. Его допрашивали в СК в качестве свидетеля по делу об оскорблении сотрудников милиции. После допроса Качана отпустили.
  • Дмитрий и Юлия Яскевичи — врачи, воспитывают 4-летнюю дочь. В квартире был обыск.
  • Сергей Беляев страдает эпилепсией. Его доставили из следственного изолятора в больницу. Его мать смогла передать ему лекарства, больше у нее ничего не взяли. В их доме также был обыск.
  • Ирина Сурыхина — мать троих несовершеннолетних детей. После задержания она была госпитализирована.
  • Дмитрий Шашко — отец пятерых детей.
  • Андрей Синица. Осенью прошлого года его задержали и судили за свечи возле памятника жертвам репрессий. Семье также пригрозили поставить на учет как «социально опасную».
  • Елена Стригунова. Ее обвинили в участии в несанкционированном митинге за фотографирование с бело-красно-белым флагом.

Напомним, 22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски пришли сотрудники милиции,

 
 
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22 января в Бобруйске задержали не менее 12 человек. Среди задержанных - многодетные родители, врачи и человек, страдающий эпилепсией.
 
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