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В пятницу в Бобруйске пришли с обысками к активистам и задержали не менее 12 человек. Что о них известно
24.01.2021 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 января в Бобруйске задержали не менее 12 человек. Среди задержанных — многодетные родители, врачи и человек, страдающий эпилепсией. Официальной информации о причинах задержаний и обысков нет. Что известно,
Что известно о задержанных
Напомним, 22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски
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В пятницу в Бобруйске пришли с обысками к активистам и задержали не менее 12 человек. Что о них известно
22 января в Бобруйске задержали не менее 12 человек. Среди задержанных - многодетные родители, врачи и человек, страдающий эпилепсией.
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