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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Бегун: Белорусская диаспора в Украине никогда не поддерживала протестные движения в Беларуси Понимая, что внутри страны им ничего не светит, наши “невероятные” продолжили свою подрывную деятельность за пределами Беларуси, открывая "народные посольства" ...

Понимая, что внутри страны им ничего не светит, наши “невероятные” продолжили свою подрывную деятельность за пределами Беларуси, открывая "народные посольства" якобы для защиты прав белорусских граждан и построения принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее зарубежными партнерами.Причем они подчеркивали, что инициатива создания таких представительств исходит от белорусской диаспоры. Одно из таких псевдопосольств должно было открыться и в Украине. Действительно ли белорусская диаспора в Украине поддерживает беломайдан, мы спросили у