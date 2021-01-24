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В. Бегун: Белорусская диаспора в Украине никогда не поддерживала протестные движения в Беларуси
24.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПонимая, что внутри страны им ничего не светит, наши “невероятные” продолжили свою подрывную деятельность за пределами Беларуси, открывая "народные посольства" якобы для защиты прав белорусских граждан и построения принципиально новых отношений демократической Беларуси с ее зарубежными партнерами.
Причем они подчеркивали, что инициатива создания таких представительств исходит от белорусской диаспоры. Одно из таких псевдопосольств должно было открыться и в Украине. Действительно ли белорусская диаспора в Украине поддерживает беломайдан, мы спросили у заместителя председателя Всеукраинского союза белорусов Василия Бегуна.
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Понимая, что внутри страны им ничего не светит, наши “невероятные” продолжили свою подрывную деятельность за пределами Беларуси, открывая "народные посольства" ...
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