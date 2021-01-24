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В. Бегун: Белорусская диаспора в Украине никогда не поддерживала протестные движения в Беларуси

24.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Понимая, что внутри страны им ничего не светит,  наши “невероятные” продолжили свою подрывную деятельность за пределами Беларуси, открывая "народные посольства"  якобы для защиты прав белорусских граждан и построения принципиально  новых отношений демократической Беларуси с ее зарубежными партнерами. 
Причем они подчеркивали, что  инициатива создания таких представительств  исходит от белорусской диаспоры. Одно из таких  псевдопосольств  должно было открыться и в Украине. Действительно ли белорусская диаспора в Украине  поддерживает беломайдан, мы спросили у  заместителя председателя Всеукраинского союза белорусов  Василия Бегуна. 

 
 
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Понимая, что внутри страны им ничего не светит,  наши “невероятные” продолжили свою подрывную деятельность за пределами Беларуси, открывая "народные посольства" ...
 
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