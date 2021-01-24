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Алексей Мухин о значимых причинах "манифестаций тиктокеров

24.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нездоровый интерес к протестным акциям в России накануне высказало посольство США в Москве. Еще вчера диппредставительство опубликовало полный список протестных акций с временем и местом сбора. О значимых причинах "манифестаций тиктокеров" рассказал Агентству теленовостей гендиректор Центра политической информации России Алексей Мухин.

Алексей Мухин, гендиректор Ццентра политической информации (Россия): "Источник выделения финансовых средств -  конгресс Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Франции в этом участвует, но в меньшей степени. Но основные потребители этих средств  - это страны Балтии, Польша.

Страны, которые агрессивно всего ведут себя по отношению к России, Беларуси  на европейской площадке

Собственно через них, через информационную инфраструктуру, которая расположена на территории тех стран, и вбрасываются разные дестабилизирующие информационные поводы, ведется работа по организации этих процессов, дестабилизирующая работа. Все инструменты известны нам, мы проговаривали это неоднократно с иностранными агентами, запрещали их деятельность на территории Российской Федерации, но, что называется, ребята пролазят все равно хоть тушкой, хоть чучелом. Их в принципе мотивация понятна. Они осваивают громадное средство, которое выделяет тот же конгресс США. В этой связи у нас постепенно возникают вопросы именно к конгрессу, к месту принятия решения. А зачем ребята вы, собственно, это делаете?".

 
Теги: Новости
 
 
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Нездоровый интерес к протестным акциям в России накануне высказало посольство США в Москве. Еще вчера диппредставительство опубликовало полный список протестных...
 
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