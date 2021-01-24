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Угрозы и препятствие в выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД караются законом

24.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Угрозы и препятствие  в выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД  караются законом. Ежедневно  нам поступают сообщения  о вынесении приговоров по этим делам. И очередной  озвучили в суде  Барановичского района. Будучи в алкогольном опьянении, мужчина выследил милиционера и поджидал его в магазине. В адрес сотрудника  посыпались угрозы, которые заставили его  заранее позаботиться  о своей безопасности.

Юрий Прокопчук,  заместитель Барановичского межрайонного прокурора: "Данное лицо признано в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 УК РБ. А именно в совершении угрозы применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и из мести за выполнение служебной деятельности".

Судом назначено наказание  в виде ограничения свободы  сроком до 3 лет с направлением в учреждение открытого типа.

 
 
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Угрозы и препятствие  в выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД  караются законом. Ежедневно  нам поступают сообщения  о вынесении приговоров по этим...
 
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