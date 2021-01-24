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Угрозы и препятствие в выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД караются законом
24.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУгрозы и препятствие в выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД караются законом. Ежедневно нам поступают сообщения о вынесении приговоров по этим делам. И очередной озвучили в суде Барановичского района. Будучи в алкогольном опьянении, мужчина выследил милиционера и поджидал его в магазине. В адрес сотрудника посыпались угрозы, которые заставили его заранее позаботиться о своей безопасности.
Юрий Прокопчук, заместитель Барановичского межрайонного прокурора: "Данное лицо признано в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 УК РБ. А именно в совершении угрозы применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и из мести за выполнение служебной деятельности".
Судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с направлением в учреждение открытого типа.
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Угрозы и препятствие в выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД караются законом. Ежедневно нам поступают сообщения о вынесении приговоров по этим...
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