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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Угрозы и препятствие в выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД караются законом Угрозы и препятствие в выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД караются законом. Ежедневно нам поступают сообщения о вынесении приговоров по этим...

Угрозы и препятствие в выполнении служебных обязанностей сотрудников МВД караются законом. Ежедневно нам поступают сообщения о вынесении приговоров по этим делам. И очередной озвучили в суде Барановичского района. Будучи в алкогольном опьянении, мужчина выследил милиционера и поджидал его в магазине. В адрес сотрудника посыпались угрозы, которые заставили его заранее позаботиться о своей безопасности.Судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с направлением в учреждение открытого типа.