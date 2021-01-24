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В Гродно закрывают участок улицы Кохановского. Транспорт пойдет в объезд
24.01.2021 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 9.00 25 января до полуночи 3 февраля будет закрыто движение транспорта по улице Кохановского в Гродно (между домами № 1 и № 9). Об этом
В связи с этим изменяются маршруты гродненских городских автобусов:
Все они будут ездить по своим прежним маршрутам с небольшим отклонением: закрытый участок будут объезжать через парковку, расположенную сразу за зоопарком. Так же, кстати, могут поступать и автовладельцы.
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С 9.00 25 января до полуночи 3 февраля будет закрыто движение транспорта по улице Кохановского в Гродно.
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