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В Гродно закрывают участок улицы Кохановского. Транспорт пойдет в объезд

24.01.2021 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 9.00 25 января до полуночи 3 февраля будет закрыто движение транспорта по улице Кохановского в Гродно (между домами № 1 и № 9). Об этом сообщает Блог Гродно S13.


В связи с этим изменяются маршруты гродненских городских автобусов:

  • № 2 «Улица Победы — Девятовка-5»;
  • № 5 «Райсельхозтехника — Лапенки»;
  • № 9 «Зарица — Железнодорожный вокзал»;
  • № 10 «Улица Тавлая — Детский санаторий «Неман»;
  • № 14 «РСУ-2 — Девятовка-5», № 16 «Вишневец — Улица Белые Росы»;
  • № 18 «Станция «Аульс» — Девятовка-5″;
  • № 19 «Рынок «Южный» — Улица Белые Росы»;
  • № 46 «Зарица — Железнодорожный вокзал»;
  • № 2тк «Девятовка-5 — Вишневец»;
  • № 17тк «Девятовка-5 — Рынок «Южный» (Ольшанка)»;
  • № 18тк «Ольшанка — Заболоть».

Все они будут ездить по своим прежним маршрутам с небольшим отклонением: закрытый участок будут объезжать через парковку, расположенную сразу за зоопарком. Так же, кстати, могут поступать и автовладельцы.

 
Теги: Гродно
 
 
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С 9.00 25 января до полуночи 3 февраля будет закрыто движение транспорта по улице Кохановского в Гродно.
 
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