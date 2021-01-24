В Гродно закрывают участок улицы Кохановского. Транспорт пойдет в объезд

Источник материала: Tut.by

С 9.00 25 января до полуночи 3 февраля будет закрыто движение транспорта по улице Кохановского в Гродно (между домами № 1 и № 9). Об этом сообщает Блог Гродно S13.





В связи с этим изменяются маршруты гродненских городских автобусов:

№ 2 «Улица Победы — Девятовка-5»;

№ 5 «Райсельхозтехника — Лапенки»;

№ 9 «Зарица — Железнодорожный вокзал»;

№ 10 «Улица Тавлая — Детский санаторий «Неман»;

№ 14 «РСУ-2 — Девятовка-5», № 16 «Вишневец — Улица Белые Росы»;

№ 18 «Станция «Аульс» — Девятовка-5″;

№ 19 «Рынок «Южный» — Улица Белые Росы»;

№ 46 «Зарица — Железнодорожный вокзал»;

№ 2тк «Девятовка-5 — Вишневец»;

№ 17тк «Девятовка-5 — Рынок «Южный» (Ольшанка)»;

№ 18тк «Ольшанка — Заболоть».

Все они будут ездить по своим прежним маршрутам с небольшим отклонением: закрытый участок будут объезжать через парковку, расположенную сразу за зоопарком. Так же, кстати, могут поступать и автовладельцы.