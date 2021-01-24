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XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется 18 февраля

24.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выставочный центр "БелЭкспо"  примет 28 Минскую международную книжную выставку-ярмарку, слоган которой "Книга объединяет людей и страны". Самый ожидаемый фестиваль фолиантов современности и не только  пройдет с 18 по 21 февраля. Слоган поддерживает  концепцию всего Года народного единства в нашей стране. Центральным экспонентом выставки  станет Содружество Независимых Государств  в честь 30-летия объединения. Главная экспозиция  будет оформлена  как единый общий дом, в котором 11 "комнат". Готовятся удивить посетителей и  организаторы национального стенда: отечественные издательства  покажут книги, увидевшие свет в 2020. А возможность  заявить о себе  даст творческий конкурс стартапов  LitUP. 

Игорь Бузовский, замминистра информации Беларуси: "Это первый проект, который будет организован совместно с нашим Союзом журналистов, в рамках которого любой желающий, любая инициатива, литературная инициатива может быть подана в качестве заявки и для возможной реализации в 2021 год посредством наших государственных издательств. Всю информацию можно посмотреть на наших ресурсах". 

 Девиз выставки: "Книга объединяет людей и страны" 

В числе сотен мероприятий и встреч  симпозиум «Писатель и время». В данный момент поданы заявки из 20 стран. В этом году организаторы  сократили количество дней работы выставки  до 3, зато продлили  время посещения  для удобства гостей  на целый час. Традиционно  до БелЭкспо  организуют поэтический маршрут: специальный автобус  будет курсировать от станции метро "Немига".

 
 
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Выставочный центр "БелЭкспо"  примет 28 Минскую международную книжную выставку-ярмарку, слоган которой "Книга объединяет людей и страны". Самый ожидаемый фестиваль...
 
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