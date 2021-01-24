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Девиз выставки: "Книга объединяет людей и страны"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется 18 февраля Выставочный центр "БелЭкспо" примет 28 Минскую международную книжную выставку-ярмарку, слоган которой "Книга объединяет людей и страны". Самый ожидаемый фестиваль...

Выставочный центр "БелЭкспо" примет 28, слоган которой "Книга объединяет людей и страны". Самый ожидаемый фестиваль фолиантов современности и не только пройдет с 18 по 21 февраля. Слоган поддерживает концепцию всего Года народного единства в нашей стране. Центральным экспонентом выставки станет Содружество Независимых Государств в честь 30-летия объединения. Главная экспозиция будет оформлена как единый общий дом, в котором 11 "комнат". Готовятся удивить посетителей и организаторы национального стенда: отечественные издательства покажут книги, увидевшие свет в 2020. А возможность заявить о себе даст творческий конкурс стартапов LitUP.В числе сотен мероприятий и встреч симпозиум «Писатель и время». В данный момент поданы заявки из 20 стран. В этом году организаторы сократили количество дней работы выставки до 3, зато продлили время посещения для удобства гостей на целый час. Традиционно до БелЭкспо организуют поэтический маршрут: специальный автобус будет курсировать от станции метро "Немига".