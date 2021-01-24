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XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка откроется 18 февраля
24.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыставочный центр "БелЭкспо" примет 28
Игорь Бузовский, замминистра информации Беларуси: "Это первый проект, который будет организован совместно с нашим Союзом журналистов, в рамках которого любой желающий, любая инициатива, литературная инициатива может быть подана в качестве заявки и для возможной реализации в 2021 год посредством наших государственных издательств. Всю информацию можно посмотреть на наших ресурсах".
Девиз выставки: "Книга объединяет людей и страны"В числе сотен мероприятий и встреч симпозиум «Писатель и время». В данный момент поданы заявки из 20 стран. В этом году организаторы сократили количество дней работы выставки до 3, зато продлили время посещения для удобства гостей на целый час. Традиционно до БелЭкспо организуют поэтический маршрут: специальный автобус будет курсировать от станции метро "Немига".
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Выставочный центр "БелЭкспо" примет 28 Минскую международную книжную выставку-ярмарку, слоган которой "Книга объединяет людей и страны". Самый ожидаемый фестиваль...
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