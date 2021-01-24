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В Беларуси растет численность благородных оленей
24.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВзаимодействие человека с природой дает не только хороший урожай, но и помогает в том числе лесным обитателям. Так, численность популяции благородного оленя в нашей стране увеличивается. Только в системе Белорусского общества охотников и рыболовов насчитывают более 11 тысяч особей. Парнокопытных выращивают в специальных мини-заказниках или временных вольерах. А после того как животные дадут потомство и молодняк окрепнет, их выпускают в дикую природу. Так, например, несколько лет назад в
В тех угодьях, где популяции прижились, за благородными оленями продолжают присматриватьНапример, круглый год более чем на 2 тысячах площадок организована подкормка. Особенно актуальна она в морозную погоду. Сейчас для животных каждый день высыпают питательную зерновую смесь и сено. Среди любимых лакомств также морковь и яблоки.
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Взаимодействие человека с природой дает не только хороший урожай, но и помогает в том числе лесным обитателям. Так, численность популяции благородного оленя в...
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