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В тех угодьях, где популяции прижились, за благородными оленями продолжают присматривать

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси растет численность благородных оленей Взаимодействие человека с природой дает не только хороший урожай, но и помогает в том числе лесным обитателям. Так, численность популяции благородного оленя в...

Взаимодействие человека с природой дает не только хороший урожай, но и помогает в том числе лесным обитателям. Так, численность популяции благородного оленя в нашей стране увеличивается. Только в системе Белорусского общества охотников и рыболовов насчитывают более 11 тысяч особей. Парнокопытных выращивают в специальных мини-заказниках или временных вольерах. А после того как животные дадут потомство и молодняк окрепнет, их выпускают в дикую природу. Так, например, несколько лет назад в. Сейчас же в лесах обитают около 200. Главный вопрос для специалистов - это равномерное расселение животных по всей стране.Например, круглый год более чем на 2 тысячах площадок организована подкормка. Особенно актуальна она в морозную погоду. Сейчас для животных каждый день высыпают питательную зерновую смесь и сено. Среди любимых лакомств также морковь и яблоки.