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В Беларуси растет численность благородных оленей

24.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Взаимодействие человека с природой  дает не только хороший урожай, но и помогает в том числе  лесным обитателям. Так, численность популяции благородного оленя  в нашей стране  увеличивается. Только в системе Белорусского общества охотников и рыболовов  насчитывают более 11 тысяч особей. Парнокопытных выращивают  в специальных мини-заказниках или временных вольерах. А после того как животные дадут потомство и молодняк окрепнет, их выпускают в дикую природу. Так, например, несколько лет назад  в Смолевичский район завезли  70 благородных оленей. Сейчас же в лесах обитают около 200. Главный вопрос для специалистов - это равномерное расселение животных  по всей стране.

В  тех угодьях, где популяции прижились,  за благородными оленями продолжают присматривать

Например, круглый год более чем на 2 тысячах площадок организована подкормка. Особенно актуальна она  в морозную погоду. Сейчас для животных каждый день высыпают  питательную зерновую смесь и сено. Среди  любимых лакомств  также морковь и яблоки.

 
 
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Взаимодействие человека с природой  дает не только хороший урожай, но и помогает в том числе  лесным обитателям. Так, численность популяции благородного оленя  в...
 
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