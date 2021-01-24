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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За оскорбление милиционеров задержан минчанин Под фейковыми именами не скрыться в Сети. За оскорбления милиционеров задержан минчанин. Высказывался 38-летний фигурант в интернете, точнее, в...

Под фейковыми именами не скрыться в Сети. За оскорбления милиционеров задержан минчанин. Высказывался 38-летний фигурант в интернете, точнее, в телеграм-каналах. Именно там он оставлял оскорбительные комментарии в адрес стражей порядка. Теперь его красноречие оценят уже правоохранители. Материалы направлены следователям для дачи правовой оценки.