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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Боевая подготовка продолжается на Борисовском полигоне Боевая подготовка продолжается. На Борисовском полигоне подразделения механизированных бригад учатся противостоять бронеобъектам. Мотострелки и танкисты ведут...

Боевая подготовка продолжается. На Борисовском полигоне подразделения механизированных бригад учатся противостоять бронеобъектам. Мотострелки и танкисты ведут огонь управляемыми ракетами по условной технике неприятеля. Мотострелки применяют переносной вариант противотанкового комплекса «Фагот», который способен поражать цель на дальности около 4 километров днем и 3.5 ночью. Бронебойность - 600 миллиметров. Бойцы поражают бронетехнику на расстоянии в 2 км.Танкисты ведут стрельбу из боевых машин. Ракета запускается через 125-миллиметровую пушку. Прицельный комплекс Т-72Б позволяет управлять боеприпасом из башни. От наводчика требуется максимальная концентрация внимания и ювелирная точность.