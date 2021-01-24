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Боевая подготовка продолжается на Борисовском полигоне

24.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Боевая подготовка продолжается. На Борисовском полигоне подразделения механизированных бригад учатся противостоять бронеобъектам. Мотострелки и танкисты ведут огонь управляемыми ракетами по условной технике неприятеля. Мотострелки применяют переносной вариант противотанкового комплекса «Фагот», который способен поражать цель на дальности около 4 километров днем и 3.5 ночью. Бронебойность - 600 миллиметров. Бойцы поражают бронетехнику на расстоянии в 2 км. 

Максим Константинов,  командир танкового батальона: "Боевая подготовка с 1 декабря началась очень интенсивно: стрельбы, вождение боевых машин и  пуски управляемых ракет. Они предшествуют стрельбе штатным снарядом. Т.е. оно все становится в логическую цепочку. Очень насыщенная боевая подготовка. Сегодня выполняли пуски управляемых ракет с комплекса вооружения танка Т-72Б. Это значимое событие наравне со штатным снарядом. Потому что каждый солдат управляемой ракетой стреляет раз за всю службу".

Танкисты ведут стрельбу из боевых машин. Ракета запускается через 125-миллиметровую пушку. Прицельный комплекс Т-72Б позволяет управлять боеприпасом из башни. От наводчика требуется максимальная концентрация внимания и ювелирная точность.

 
 
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Боевая подготовка продолжается. На Борисовском полигоне подразделения механизированных бригад учатся противостоять бронеобъектам. Мотострелки и танкисты ведут...
 
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