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Новые производственные объекты - новые рабочие места

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Достойная работа, комфортное жилье. Ключи от новых квартир получили работники АПК Витебской области Достойная работа, комфортное жилье. В Витебской области комплексно решают вопрос закрепления кадров на селе. Так, ключи от благоустроенного жилья получили два...

Достойная работа, комфортное жилье. В Витебской области комплексно решают вопрос закрепления кадров на селе. Так, ключи от благоустроенного жилья получили два десятка семей, работающих на агрокомплексе "Яновичи" Витебской бройлерной птицефабрики. 24-квартирный дом сельхозпредприятие возвело силами собственных строительных бригад. При этом была использована государственная поддержка в виде льготного кредита. Дом стал украшением агрогородка Яновичи. Для комфортного проживания он оборудован центральным водопроводом, канализацией, газоснабжением, в каждой квартире автономные отопительные газовые аппараты. Во дворе детская площадка и парковка для жильцов дома. В новые квартиры переехали нуждающиеся в жилье работники агрокомплекса и сотрудники, приезжающие на работу из другого района. Прежде дорога туда-обратно составляла 60 километров. Теперь и рабочее место, и важные социальные объекты (школа, магазины, почта, банк) в шаговой доступности.За последний год в агрокомплексе "Яновичи" введены новые молочно-товарный и зерносушильный комплексы, отремонтированы мастерские и мехдвор. Благодаря новым объектам на периферии появились дополнительные рабочие места. В этом году Витебская бройлерная фабрика приступит к строительству линии по очистке и подготовке семенного материала.