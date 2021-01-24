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Достойная работа, комфортное жилье. Ключи от новых квартир получили работники АПК Витебской области

24.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Достойная работа, комфортное жилье. В Витебской области  комплексно решают вопрос  закрепления кадров на селе. Так, ключи от благоустроенного жилья  получили два десятка семей, работающих на агрокомплексе "Яновичи"  Витебской бройлерной птицефабрики. 24-квартирный дом  сельхозпредприятие возвело  силами собственных строительных бригад. При этом  была использована  государственная поддержка в виде льготного кредита. Дом стал  украшением агрогородка Яновичи. Для комфортного проживания  он оборудован центральным водопроводом, канализацией, газоснабжением, в каждой квартире  автономные отопительные газовые аппараты. Во дворе  детская площадка и парковка для жильцов дома. В новые квартиры  переехали нуждающиеся в жилье  работники агрокомплекса и сотрудники, приезжающие на работу из другого района. Прежде дорога туда-обратно составляла 60 километров. Теперь и рабочее место, и важные социальные объекты (школа, магазины, почта, банк)  в шаговой доступности. 

Новые производственные объекты - новые рабочие места

За последний год  в агрокомплексе "Яновичи"  введены новые молочно-товарный и зерносушильный комплексы, отремонтированы  мастерские и мехдвор. Благодаря новым объектам  на периферии появились дополнительные рабочие места. В этом году  Витебская бройлерная фабрика приступит к строительству линии  по очистке и подготовке семенного материала. 

 
 
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Достойная работа, комфортное жилье. В Витебской области  комплексно решают вопрос  закрепления кадров на селе. Так, ключи от благоустроенного жилья  получили два...
 
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