История о том, как простой парень спас семью из пожара, получил медаль «За отвагу» - и как сложились их судьбы

Источник материала: Tut.by

Помните, недавно Александр Лукашенко подписал указ о награждении журналиста госканала Григория Азарёнка медалью «За отвагу»? За какой именно отважный поступок — нам неизвестно. Зато известно, что, например, 14 лет назад такую же медаль получил 18-летний тракторист из Кличевского района Максим Дмитрук: он вынес из горящего соседского дома женщину и ее сына. Максим говорит, что все эти годы медаль так и пролежала в коробке — он ее даже ни разу не доставал. Давайте вспоминать.

Анжелика Зайцева Журналист TUT.BY

Максим Дмитрук в свои 33 года по-прежнему живет в родной деревне Биордо Кличевского района. По-прежнему работает трактористом и по-прежнему ходит мимо дома на соседней улице, из которого 15 лет назад спас женщину с ребенком, — в гости к сестре Людмиле, которая живет через забор от места ЧП.





У сестры он был и в тот день, 15 лет назад. Коллективно выяснили, что это была середина декабря 2005 года — сам Максим не помнит уже многих деталей того события. Он рассказывает, что пришел около 10 утра помочь Людмиле — посидеть с ребенком, пока она постирает белье. Стирать-то нужно было руками, воду носить из колодца.

— Выхожу — чувствую запах дыма. А я так боюсь этих пожаров, что постоянно слежу, чтобы ничего, не дай бог, не произошло! — говорит Людмила Алехнович. Она рассказывает, что у них сгорел и дом напротив соседского: на этом месте сейчас пустырь. При том пожаре погибла женщина. — Я тогда вижу, что из-под крыши дым идет. Говорю: «Максим! Светка, наверное, горит». А она-то тогда выпивала.

Пока сестра вызывала пожарных, Максим бросился на улицу: «На рефлексах, — говорит, — не иначе». Возле колодца увидел соседку Светлану. Она, вспоминает мужчина, выглядела пьяной, у колодца стояла с ведрами — видимо, набрать воды, чтобы потушить огонь самой.

— Да она вообще в кумарном состоянии была! Я заскочил в дом — был дым и небольшой огонь. Быстро нашел под столом во второй хате (дом, как объяснили, был разделен на две части: кухонную и рабочую. — Прим. TUT.BY) ребенка Андрюшку — ему лет шесть тогда было, — вынес на улицу. А тут сестра говорит, что Света набрала воды в ведра и заскочила в дом — типа пошла пожар тушить. Заскочила — и ее все нет и нет. Я — за ней. А дверь же в дом открыли, кислород уже поступил — и там уже огонь был большо-о-ой, дыма много.





Светлану тогда 18-летний парень нашел в сознании, но в дезориентированном состоянии, причем он не понял, от чего: от того, что успела надышаться угарным газом, от алкогольного опьянения или от всего сразу. Максим выбил окно, вылез сам и вытащил через него женщину. К этому моменту уже приехали пожарные, которых вызвала Людмила.

Огонь спасатели потушили быстро, они же и опросили очевидцев о том, что произошло, говорит Максим. Причиной пожара, как стало известно деревенским позже, была детская шалость с огнем: Андрюшка играл со спичками на печи, мать не уследила — и половина дома выгорела изнутри.

Причем это был уже второй пожар в ее доме, говорит Людмила. У Светланы были еще двое детей — двойняшки Максим и Алеся, намного старше Андрея. Их еще до рождения младшего ребенка, примерно в 15-летнем возрасте, забрал к себе в Кличев жить их отец, первый муж Светланы. А в этом доме двойняшки, которые уже ходили в школу, однажды тоже устроили пожар — так же играли со спичками на той же печи, что и их единоутробный брат Андрей.





— Светлана вас позже благодарила за спасение?

— Да она была в таком состоянии тогда! То выпившая, то с бодуна. Первое время она вообще говорила, что я все придумал. Мне кажется, она поняла, что дом горел, дня через три только.

— А Андрей понимал, что вы ему жизнь спасли? Что-то говорил?

— Да он совсем малой был. И, мне кажется, плохо тогда соображал

За судьбой спасенных женщины и ребенка Максим, признается честно, дальше особо не следил: друзьями спасенные со спасителем не стали, ничего общего у них как не было, так и не появилось. Тем более что вскоре его призвали служить в армию. А примерно через месяц после того пожара — Людмила точно помнит дату, 20 января, — у соседки Светланы снова был пожар: в этот раз горел сарай.

— Я еще хорошо помню: смотрела телевизор, там про Максима и его отвагу при спасении рассказывали, слышу — трещит что-то. Выхожу во двор — горит соседский сарай.



Максим Дмитрук с сестрой Людмилой Алехнович.

Отметить Максима благодарностями и премиями успели до его службы в армии.

— В исполком вызывали, помню, в Кличеве. Пожарные тоже награждали — часы подарили и дали благодарственное письмо. И премию тоже тут вручали — большую, как несколько зарплат. Мы ее потратили на всякие мелочи.

А вот уже медаль «За отвагу» Максиму вручили 6 апреля 2006 года. Для этого рядового Дмитрука из военной части под Бобруйском сопроводили на торжественную церемонию в Могилевский облисполком. Максим вспомнил, что медаль ему вручал Борис Батура — он тогда руководил областью, — а на церемонии награждали за разные заслуги еще человек тридцать.



Максим Дмитрук с матерью Татьяной Никитичной. Когда сын спас при пожаре соседку с ребенком, она лежала в больнице





Вот уже 3 года в доме, где Максим стал героем, никто не живет, и он потихоньку ветшает.

Спасенная Максимом Светлана умерла в ноябре 2010 года от рака.

Ее спасенному Максимом сыну Андрею уже 19 лет, он, говорят местные, вроде бы живет и учится в Могилеве.

В доме какое-то время жила старшая дочь Светланы Алеся с семьей, но строение признали непригодным для жилья и дали семье общежитие в Кличеве.





А Максим Дмитрук вот сейчас, впервые за 14 лет со дня вручения, достал медаль из коробочки и подержал в руках. Мимоходом заметил, что она уже начала ржаветь и пачкать белую ткань коробки.

Сестра Людмила до последнего хранила вырезки из газет — материалы, в которых писали о ее брате, и только недавно их выбросила. Потому что, говорит, для семьи он и без газет совершенно точно всегда герой — просто скромный.





Максим лишь пожимает плечами: мол, ну, раз вы так считаете, дело ваше.

Он себя героем не считает. Не отрицает, что многие в районе и, может, стране его знают именно благодаря поступку, но и каких-то дивидендов ему медаль «За отвагу» не принесла, вряд ли принесет. Да и не думал он ни о чем таком, когда доставал из огня мать с ребенком: любой, говорит, на его месте поступил бы так же не из-за геройства, а потому что все мы «человеки».





Что за медаль

В Законе «О государственных наградах» говорится, что медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и другие граждане за личное мужество и отвагу, проявленные:

в боевой обстановке при защите Отечества и его государственных интересов;

при исполнении воинского долга, служебной или гражданской обязанности, защите конституционных прав граждан.

Стоит отметить, что в 2017 году в Беларуси была учреждена медаль «За спасенную жизнь» — для награждения людей, которые спасли человеческую жизнь, рискуя собственной, вне служебных обязанностей.

«Существующая до этого времени практика отмечать граждан за смелые и решительные действия по спасению людей в различных чрезвычайных ситуациях медалью „За отвагу“ не соответствует историческому статусу этой награды, которая вручалась гражданам за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга», — говорится на сайте президента.