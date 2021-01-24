«Куды ідзеш, Беларусь?» Тадеуш Кондрусевич провел «прощальную службу» в Минске. Как это было

Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня прошла служба с участием Тадеуша Кондрусевича, которую можно считать прощальной. С 3 января он не возглавляет католический костел Беларуси, но именно сегодня, 24 января, представил прихожанам его временного руководителя. Епископ Казимир Великоселец будет администратором костела в нашей стране, пока Ватикан не назначит нового митрополита. Посмотрели, как проходила историческая служба.



Казимир Великоселец (слева) и Тадеуш Кондрусевич

Уход на пенсию после изгнания и в нелегкое время

Недавно папа римский Франциск принял отставку митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. 3 января архиепископу исполнилось 75, в этом возрасте по каноническому праву епископы просят главу костела освободить их от обязанностей управлять диацезией. Эту просьбу могли как принять, так и отклонить. Прошение об отставке Кондрусевича приняли.













Важно, что уходу Кондрусевича с должности митрополита предшествовали драматические события: около четырех месяцев его не пускали в страну. Это объясняли проблемами с паспортом, однако Александр Лукашенко несколько раз обвинял католического митрополита, что он выезжал в Польшу «для консультаций» — «как разрушать нашу страну».

Митрополит Тадеуш Кондрусевич не раз высказывался против насилия, которое наблюдалось в стране после президентских выборов 9 августа.





Все время отсутствия верующие молились за возвращение в страну митрополита, а папа римский даже направлял в Беларусь спецпосланника, чтобы разрешить эту проблему. 24 декабря 2020-го Тадеуш Кондрусевич наконец смог вернуться и даже провел службу в сочельник в минском костеле.

Прощальная служба. Белые розы и «Магутны Божа» в костеле

Без оговорок называть эту службу Тадеуша Кондрусевича прощальной не выходит — номинально он уже не возглавляет белорусский костел с 3 января, а на пенсии будет продолжать участвовать в его жизни.







Казимир Великоселец был епископом Пинской епархии. Ему, как и Кондрусевичу, 75 — отметил юбилей в мае 2020-го. Однако папа римский позволил ему оставаться в должности как минимум следующие два года





24 января в Архикафедральном соборе на площади Свободы бывший митрополит представил прихожанам епископа Казимира Великосельца. Последнего назначили Апостольским администратором Минско-Могилевской архидиоцезии до того времени, пока католикам Беларуси не представят нового митрополита. Здесь можно почитать подробнее о Великосельце.

Тадеуша Кондрусевича, как всегда, тепло встречали прихожане. Некоторые молились со слезами на глазах, но наиболее эмоциональным сегодня был сам митрополит. Он благодарил верующих за поддержку.

— Хачу падзякаваць вам, дарагія браты і сёстры, за салідарнасць са мной, калі я перажываў складаны час цягам чатырох месяцаў, калі быў на выгнанні, — сказал Тадеуш Кондрусевич. — Я перапрашаю ўсіх вас: можа, кагосці скрыўдзіў. Хачу заверыць, што ўсё, што чыніў, — чыніў у славу Бога, для касцела і для збаўлення людзей. Я адыходжу як кіруючы біскуп, але як біскуп застаюся. Таму буду і далей працаваць у Канферэнцыі біскупаў, буду сярод вас, буду цэлебраваць розныя набажэнствы, прымаць удзел у іншых мерапрыемствах. Я прашу і далей вашай малітвы, каб я мог спраўляць свае абавязкі біскупа. Шчыра-шчыра вам усім дзякую!

Представляя Казимира Великосельца, Тадеуш Кондрусевич отметил:

— Біскупы змяняюцца, а касцёл застаецца…(…). Прашу любіць і жалаваць!

Бывший глава католиков Беларуси добавил, что сейчас ответственное время и «для нашага касцёла, і для нашай Бацькаўшчыны».













Он напутствовал епископа Казимира теплыми словами и образными фразами:

— Ня бойся выплысці на глыбіню заданняў, якія стаяць перад касцёлам, заданняў, якія стаяць перад нашай Бацькаўшчынай. Ня бойся зазірнуць у глыбіню праблем, з якімі мы спатыкаемся, — і грамадства, і кожны чалавек. Ня бойся з моцай абвяшчаць слова тым, якія маюць уладу і не маюць, тым, якія вучоныя і тым якія простыя, тым, якія старэйшыя і тым, якія маладыя, тым, якія здаровыя і тым, якія хворыя, тым, якія на свабодзе і тым, якія зняволеныя. Людзі патрабуюць гэтага жывога Божага слова, якое нясе праўду. А толькі праўда учыніць нас свабоднымі.

Во время службы сказал Тадеуш Кондрусевич и о том, что сегодня мы стоим перед таким вопросом:

— Што будзе заўтра, куды ідзеш, Беларусь?









Как и во время рождественских служб, Тадеуша Кондрусевича встречали аплодисментами. Сегодня и ему, и приступившему к обязанностям Казимиру Великосельцу подарили большие букеты белых роз.

Под занавес прихожане в костеле спели песню «Магутны Божа».

Что говорили люди возле костела?













Некоторые уходили с прощальной службы митрополита со слезами на глазах.

Елена — католичка, прихожанка костела Святого Роха.

— Пришла сегодня сюда, потому что большое счастье — увидеть такую важную службу. Для меня Тадеуш Кондрусевич не уходит, он остается с нами. Хорошо, что издевательство над ним прекратили. У него снова есть возможность быть с паствой, проповедовать. То, что он сегодня выступил с такой пронзительной речью, — тоже важно.



Во дворе Архикафедрального костела — лампадки в память о Романе Бондаренко, который умер после потасовки с неизвестными во дворе из-за красно-белых лент

Татьяна с подругой Светланой и дочерью Еленой — православные. Но они сегодня тоже приходили в костел:

— Мы пришли отдать дань уважения этому великому человеку. Человек по совести живет. Мы заявляем, что нельзя отбирать право у человека выражать свою свободу. Нельзя заставить человека физическим насилием делать так, как хочешь ты. Это обычные нормальные моральные христианское принципы.



