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Техника призвана заменить поставляемые в страну из-за рубежа аналоги

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый отечественный самоходный опрыскиватель создали в Лиде Перспективные разработки для грамотного импортозамещения. На предприятии "Лидагропроммаш" разработали уникальный для Беларуси самоходный опрыскиватель. Он...

Перспективные разработки для грамотного импортозамещения.разработали уникальный для Беларуси самоходный опрыскиватель. Он будет востребован у сельхозпредприятий для обработки посевов. Новый агрегат - пример успешного сотрудничества лидчан с Академией наук и Минским тракторным заводом.При этом ее себестоимость значительно ниже. Сейчас на заводе проходят плановые испытания и обкатка опрыскивателя, завершается разработка и его модификаций.Первые серийные образцы отечественного самоходного опрыскивателя поступят к своим покупателям уже в этом году.