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Первый отечественный самоходный опрыскиватель создали в Лиде

24.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Перспективные разработки  для грамотного импортозамещения. На предприятии "Лидагропроммаш" разработали уникальный для Беларуси самоходный опрыскиватель. Он будет востребован  у сельхозпредприятий  для обработки посевов. Новый агрегат - пример успешного сотрудничества лидчан  с Академией наук и Минским тракторным заводом.

Техника призвана  заменить поставляемые в страну из-за рубежа  аналоги

При этом ее себестоимость  значительно ниже. Сейчас на заводе проходят  плановые испытания и обкатка опрыскивателя, завершается разработка и его модификаций.

Александр Курьянчик,  замдиректора ОАО "Лидагропроммаш": "Эта линейка также представлена таким модельным рядом, как навесной опрыскиватель, прицепной и соответственно самоходный. Мы считаем эту разработку очень перспективной, то, что она востребована не только на внутреннем рынке, но и за его пределами".

Первые серийные образцы отечественного самоходного опрыскивателя  поступят к своим покупателям  уже в этом году.

 
 
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Перспективные разработки  для грамотного импортозамещения. На предприятии "Лидагропроммаш" разработали уникальный для Беларуси самоходный опрыскиватель. Он...
 
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