|
Первый отечественный самоходный опрыскиватель создали в Лиде
24.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПерспективные разработки для грамотного импортозамещения.
Техника призвана заменить поставляемые в страну из-за рубежа аналогиПри этом ее себестоимость значительно ниже. Сейчас на заводе проходят плановые испытания и обкатка опрыскивателя, завершается разработка и его модификаций.
Александр Курьянчик, замдиректора ОАО "Лидагропроммаш": "Эта линейка также представлена таким модельным рядом, как навесной опрыскиватель, прицепной и соответственно самоходный. Мы считаем эту разработку очень перспективной, то, что она востребована не только на внутреннем рынке, но и за его пределами".
Первые серийные образцы отечественного самоходного опрыскивателя поступят к своим покупателям уже в этом году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перспективные разработки для грамотного импортозамещения. На предприятии "Лидагропроммаш" разработали уникальный для Беларуси самоходный опрыскиватель. Он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)