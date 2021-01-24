В квартирах хотят запретить держать некоторых животных. В планах - и ограничения по контактным зоопаркам

Источник материала: Tut.by

Крокодилов, длинных ядовитых змей и некоторых пауков хотят внести в список диких животных, которых нельзя содержать и разводить в домашних условиях. Ограничения настроены ввести и для передвижных и контактных зоопарков. Для этого чиновники намерены подготовить новшества в законодательство по вопросам животного мира и генно-инженерной деятельности. Это предусмотрено планом подготовки законопроектов на 2021 год. Их намерены подготовить к маю, а в сентябре представить на рассмотрение парламенту.



Скриншот видео телеканала 72RU Тюмень

В обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год (оно имеется в распоряжении редакции) говорится, что власти хотят откорректировать Закон «О животном мире». Для этого намерены внести нормы, которые ограничивают содержание и разведение отдельных видов диких животных в квартирах многоквартирных и блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на придомовых территориях одноквартирных жилых домов. Речь идет в том числе про ввезенных из-за границы животных.

В список диких животных, которых нельзя будет содержать и разводить в домашних условиях, хотят включить:

виды млекопитающих, высота в холке которых превышает 70 см, виды крупных кошачьих, псовых, медвежьих, крупных грызунов семейства Бобровые (Castoridae), Дикобразовые (Hystricidae);

все виды ядовитых змей, в также змей, общая длина которых (от кончика носа до кончика хвоста) превышает 5 метров;

виды диких животных из отряда Крокодилы (Crocodilia), крупных представителей рода Вараны (Varanus);

виды из отряда Сколопендровые (Scolopendromorpha), мелкие виды отряда Скорпионы (Scorpiones), пауки родов Пециллотерия (Pecilloteria), Птеринохилюс (Pterinochilus), мегафобема (Megaphobema), отряда Пауки (Araneae);

все виды отряда Приматы.

В нашей стране нет отдельного закона, в котором был бы перечень животных, разрешенных для содержания в качестве домашних питомцев, сообщалось ранее на портале коммунальной грамотности. Утверждены только правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных. «Теоретически можно завести и енота, и удава, и даже хрюшку, как это сделал хозяин квартиры на проспекте Пушкина в Минске. Другое дело, что владельцы домашних питомцев обязаны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила содержания животных, обеспечивать безопасность людей и не допускать загрязнения животными общедоступных мест», — говорилось на портале. Но есть ограничение по числу животных в одной квартире — не больше двух.

Про контактные зоопарки

Чиновники хотят также установить перечень видов диких животных, которых разрешено содержать в контактных зоопарках. При этом ограничения и запреты не будут распространяться на содержание и использование таких животных в стационарных зоопарках, цирках, дельфинариях, объектах содержания и (или) разведения диких животных. Это поясняется тем, что «в стационарных объектах, в которых содержатся дикие животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях, возможно создать условия, соответствующие биологическим (видовым и индивидуальным) особенностям животных, не причиняя вреда их жизни и здоровью».

В передвижных и контактных зоопарках хотят запретить содержать все виды диких животных (при осуществлении деятельности в области организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий). Исключение — виды, относящихся к подотряду мышеообразные (хомяки, мыши, тушканчики, сони и другие).

«Введение ограничений по использованию отдельных видов животных в передвижных и контактных зоопарках будет соответствовать принципам охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания — пользование объектами животного мира способами, не допускающими жестокого обращения с дикими животными (принцип гуманности), и ограничение или запрещение хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания или представляющей потенциальную опасность для них», — говорится в обосновании

Среди причин, по которым хотят ввести новшества, — сохранение биологического разнообразия, предотвращение вреда жизни и здоровью диких животных в неволе, установление гарантии безопасности граждан.