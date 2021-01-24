Источник материала: Tut.by

Новый температурный рекорд зафиксирован в Бресте и Брестском районе — побит рекорд 62-летней давности. Об этом TUT.BY сообщил инженер-агрометеоролог филиала «Брестоблгидромет».



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В Бресте и Брестском районе 23 января этого года зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю послевоенных метеонаблюдений.

По данным филиала «Брестоблгидромет» Белгидромета температура воздуха днем 23 января достигла +9,2 °C градуса тепла. Предыдущий рекорд — + 8,7 °C градусов тепла была зафиксирован 23 января 1959 года.