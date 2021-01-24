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В Чечерске ребенок после уроков попал в больницу с ЧМТ. Учитель говорит, что он сам ударился о парту

24.01.2021 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чечерске шестиклассник сразу после школы попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Родным мальчик рассказал, что учитель ударила его головой о парту. Спустя несколько дней государственный телеканал опубликовал версию учителя: мальчик нарушал дисциплину на уроке, на замечания не реагировал, тогда педагог подошла к нему и повернула голову ребенка в сторону тетради. «Вырываясь из моих рук, он повернулся и ударился о парту», — заявила педагог. Отец шестиклассника заявил, что претензий к администрации школы у него нет.


Вера Конанкова. Фото: скриншот сюжета Телерадиокомпании «Гомель»

Артему 11 лет. Он учится в шестом классе. 18 января на уроке между мальчиком и учителем белорусского языка и литературы произошел конфликт. После этого ребенок ушел домой и уже оттуда попал в больницу.

Вот что рассказала TUT.BY бабушка школьника Тамара.

— Звонит сын, говорит: «Мы с Артемом в больнице, у него болит голова, тошнит и глаза бегают, не может взгляд сфокусировать. Посмотрел хирург и сказал, что у Артема ушиб и ЧМТ. Медсестра из приемного в отделение когда вела, так он уже еле шел».

По ее словам, позже внук рассказал, что все случилось в понедельник в школе: в классе все шумели, и в какой-то момент учительница взяла его за шею и ударила о парту головой.

Тамара говорит, что теперь опасается, что ситуацию преподнесут иначе. На семью, говорит женщина, уже оказывают давление. В частности, одна из местных газет написала, «что внук чуть ли не сам виноват».

— Зачем врать? Все знают, что она ударила, об этом и дети рассказали, — заявила Тамара.

Отец мальчика Николай отметил, что заявление в милицию не писал. Объяснял, что не хочет подставлять администрацию школы, но и за сына переживает:

— Я сейчас на эмоциях, читаю, что пишут. Уже пошла такая волна, хотят сына виноватым сделать. Но я знаю, что он не виновен, даже милиция это знает и что удар был.

Телерадиокомпания «Гомель» опубликовала версию учителя белорусского языка и литературы, на уроке которой и произошел инцидент.

— Некоторые дети работали, некоторые отвлекались, — говорит Вера Конанкова.- Ребенок, о котором идет речь, немножко нарушал дисциплину, я сделала ему замечание, он не реагировал. Потом я подошла и повернула его голову в сторону тетради. Вырываясь из моих рук, он повернулся и ударился о парту.

Дальше дают слово отцу школьника:

— Ребенок пришел со школы, сказал, что болит голова, я повел его в больницу. Нас забрали в приемный покой и поставили диагноз — ЧМТ (черепно-мозговая травма. — Прим. TUT.BY). Можно было урегулировать (конфликт) в черте района, не надо было выносить. К администрации школы вообще никаких претензий не имею. Хочу попросить, чтобы в соцсетях не писали всякий бред, якобы у меня неблагополучная семья… Не зная семьи, зачем такое писать.

В сюжете гостелеканала отмечается, что занятия в школе на следующий день продолжились в обычном режиме. Вера Конанкова продолжает вести уроки. Она также классный руководитель в классе Артема. Стаж педагога составляет более 25 лет, Вера Васильевна в школе на хорошем счету.

— Я крайне расстроена, что на моем уроке произошел этот инцидент и ребенок получил травму, — поясняет педагог. —  Конечно, как бы там ни было, я чувствую свою вину. Мы сделали выводы. Уверена, что данная ситуация никак не повлияет на нашу дальнейшую работу. Семья Артема дружная, благополучная, мы всегда тесно взаимодействовали с родителями Артема, и думаю, с данной ситуацией мы справимся.

Ранее сообщалось, что по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется проверка. В сюжете государственного телеканала подчеркивается, что конфликт исчерпан — у сторон нет претензий друг к другу.

— Конечно, мы дополнительно проработаем в педагогических коллективах района сложившуюся ситуацию, проведем информационно-разъяснительную беседу с коллективом о недопущении нарушения педагогической этики, — отмечает в комментарии телерадиокомпании «Гомель» начальник отдела образования, спорта и туризма Чечерского райисполкома Алла Гулевич. — Также проведем родительские собрания, где рассмотрим вопросы корректного и безопасного поведения детей на уроках, недопущения травмирования, ведь главная наша задача, чтобы все дети были здоровы и чтобы в школе было безопасно находиться.

 
Теги: Гомель
 
 
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«К администрации школы вообще никаких претензий не имею», - говорит отец ребенка.
 
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