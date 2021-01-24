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В Чечерске ребенок после уроков попал в больницу с ЧМТ. Учитель говорит, что он сам ударился о парту
24.01.2021 19:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Чечерске шестиклассник сразу после школы
Артему 11 лет. Он учится в шестом классе. 18 января на уроке между мальчиком и учителем белорусского языка и литературы произошел конфликт. После этого ребенок ушел домой и уже оттуда попал в больницу.
Вот что
— Звонит сын, говорит: «Мы с Артемом в больнице, у него болит голова, тошнит и глаза бегают, не может взгляд сфокусировать. Посмотрел хирург и сказал, что у Артема ушиб и ЧМТ. Медсестра из приемного в отделение когда вела, так он уже еле шел».
По ее словам, позже внук рассказал, что все случилось в понедельник в школе: в классе все шумели, и в какой-то момент учительница взяла его за шею и ударила о парту головой.
Тамара говорит, что теперь опасается, что ситуацию преподнесут иначе. На семью, говорит женщина, уже оказывают давление. В частности, одна из местных газет написала, «что внук чуть ли не сам виноват».
— Зачем врать? Все знают, что она ударила, об этом и дети рассказали, — заявила Тамара.
Отец мальчика Николай
— Я сейчас на эмоциях, читаю, что пишут. Уже пошла такая волна, хотят сына виноватым сделать. Но я знаю, что он не виновен, даже милиция это знает и что удар был.
Телерадиокомпания «Гомель»
— Некоторые дети работали, некоторые отвлекались, — говорит Вера Конанкова.- Ребенок, о котором идет речь, немножко нарушал дисциплину, я сделала ему замечание, он не реагировал. Потом я подошла и повернула его голову в сторону тетради. Вырываясь из моих рук, он повернулся и ударился о парту.
Дальше дают слово отцу школьника:
— Ребенок пришел со школы, сказал, что болит голова, я повел его в больницу. Нас забрали в приемный покой и поставили диагноз — ЧМТ (черепно-мозговая травма. — Прим. TUT.BY). Можно было урегулировать (конфликт) в черте района, не надо было выносить. К администрации школы вообще никаких претензий не имею. Хочу попросить, чтобы в соцсетях не писали всякий бред, якобы у меня неблагополучная семья… Не зная семьи, зачем такое писать.
В сюжете гостелеканала отмечается, что занятия в школе на следующий день продолжились в обычном режиме. Вера Конанкова продолжает вести уроки. Она также классный руководитель в классе Артема. Стаж педагога составляет более 25 лет, Вера Васильевна в школе на хорошем счету.
— Я крайне расстроена, что на моем уроке произошел этот инцидент и ребенок получил травму, — поясняет педагог. — Конечно, как бы там ни было, я чувствую свою вину. Мы сделали выводы. Уверена, что данная ситуация никак не повлияет на нашу дальнейшую работу. Семья Артема дружная, благополучная, мы всегда тесно взаимодействовали с родителями Артема, и думаю, с данной ситуацией мы справимся.
Ранее
— Конечно, мы дополнительно проработаем в педагогических коллективах района сложившуюся ситуацию, проведем информационно-разъяснительную беседу с коллективом о недопущении нарушения педагогической этики, — отмечает в комментарии телерадиокомпании «Гомель» начальник отдела образования, спорта и туризма Чечерского райисполкома Алла Гулевич. — Также проведем родительские собрания, где рассмотрим вопросы корректного и безопасного поведения детей на уроках, недопущения травмирования, ведь главная наша задача, чтобы все дети были здоровы и чтобы в школе было безопасно находиться.
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В Чечерске ребенок после уроков попал в больницу с ЧМТ. Учитель говорит, что он сам ударился о парту
«К администрации школы вообще никаких претензий не имею», - говорит отец ребенка.
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