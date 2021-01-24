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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьяная выходка? В Барановичах причиной хулиганства стал алкоголь. 23-летний местный житель был задержан за то, что разбил стекло в милицейском авто. Правоохранители приехали на...

В Барановичах причиной хулиганства стал алкоголь. 23-летний местный житель был задержан за то, что разбил стекло в милицейском авто. Правоохранители приехали на улицу Текстильная, транспорт оставили на стоянке, а сами отправились по служебным делам. Когда вернулись - в машине было разбито лобовое стекло. Злоумышленника задержали на следующий день. Свои действия он пояснил так: мол, выпил, а после запрыгнул на капот и ударил ногой по стеклу. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. К слову, ранее фигурант уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, он был активным участником несанкционированных массовых мероприятий, за что привлекался к административной ответственности.