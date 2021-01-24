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Данные Минздрава по COVID-19 на 24 января
24.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси за сутки зарегистрированы 1 752 пациента с COVID-19, выписаны- 2 641. С начала распространения инфекции в нашей стране были зарегистрированы 237 611 человек с положительным тестом. Выздоровели - 223 553, умерли - 1 649. Всего проведено более 4 млн 365 с половиной тысяч исследований.
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В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 752 пациента с COVID-19, выписаны- 2 641. С начала распространения инфекции в нашей стране были зарегистрированы 237 611 человек с...
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