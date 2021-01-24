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Балаба: Минский ОМОН готов к возможным весенним акциям протеста

24.01.2021 20:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявил, что его подразделение готово к возможным весенним протестам. Об этом он сообщил в эфире телеканала СТВ.


Фото: СТВ

— Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным, — сказал Балаба, комментируя вопрос о возможных акциях протеста весной.

Он также отметил, что тема увольнений сотрудников ОМОНа — это просто фейки.

«В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые», — заявил командир столичного ОМОНа.

Он подчеркнул, что сейчас динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

 
 
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- Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет...
 
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