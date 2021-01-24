|
Балаба: Минский ОМОН готов к возможным весенним акциям протеста
24.01.2021 20:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявил, что его подразделение готово к возможным весенним протестам. Об этом он сообщил в эфире телеканала
— Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным, — сказал Балаба, комментируя вопрос о возможных акциях протеста весной.
Он также отметил, что тема увольнений сотрудников ОМОНа — это просто фейки.
«В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые», — заявил командир столичного ОМОНа.
Он подчеркнул, что сейчас динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)