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Чего цифрами не измерить - так это важности оборонительного потенциала. Учение “Запад-2021” пройдет с 10 по 16 сентября на полигонах сразу двух стран - нашей и России. И, кажется, маневрам самое время - НАТО и им сочувствующие все чаще на подконтрольных территориях у белорусских границ бряцают оружием.

Сколько будет личного состава задействовано, техники и прочая информация - пока засекречено. Тем более, за “Западом-2021” будет интересно наблюдать, исходя из новых разработок Союзного государства. По-другому на наши маневры могут взглянуть и эксперты альянса. Роза ветров в ожидании своего ренессанса, ведь новоизбранный президент США Джо Байден в отличие от Трампа намерен поддержать деньгами и войсками европейский фланг. О том, как выглядит искусство войны в 21 веке, расскажет Алексей Волков.

В войне не бывает выигравших - только проигравшие. Это 60-й премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен почувствовал на себе. При нем как политике прошла Первая мировая, а кресла ему стоила Вторая. Такого больше никогда не повторится - твердят сильные мира сего, а мы видим вот это.

К привычному набору из Сирии, Нагорного Карабаха и Ирака военные эксперты обозначили на 2021 год еще несколько мест, где может стать горячо, если не принять мер: Приднестровье, Курильские острова, Северный морской путь - под Арктикой… и Беларусь.

Не добавляют успокоения и маневры НАТО в Восточной Европе: пандемия - не помеха "Защитнику Европы - 2021" - будут в мае. Согласно легенде, силы розы ветров будут штурмовать… Калининградскую область с тыловой подготовкой в Болгарии, Черногории и Румынии.

Для пущего эффекта Пентагон перебрасывает на учения 53-ю пехотную бригаду, 82-ю воздушно-десантную дивизию и даже кавалерийский полк. Простым языком - это очень много солдат.

А что Беларусь? Находясь в военном союзе с Россией, наша страна с ней же выстраивает оборонительную стратегию. Вовлеченность Александра Лукашенко в дела вооруженных сил известна - это постоянные визиты в воинские части, проверки на полигонах, но здесь первый требует от Минобороны подготовиться к "Западу-2021" на сто процентов.

Увидим ли мы снова Вейшнорию в рамках учений? Пока военная тайна. Известно лишь время проведения "Запада-2021" - с 10 по 16 сентября сразу на территории двух государств. К этой дате ожидаются и премьеры военных разработок Союзного государства. Приглашены и международные наблюдатели.

По традиции учения называют сугубо оборонительными, но современная война изменилась настолько, что воевать стенка на стенку в поле больше никто не будет: это бои в городах мобильными группами, это бои наскоком и уколы авиацией.

Фигуры на доске понятны: НАТО в Прибалтике, Польше, заходит в Украину. Минск/Москва - на своих территориях. Главный вопрос: неужели будет война? Тут все прагматичнее: альянс расширяется в первую очередь, чтобы доказать эффективность, а эффективность - это деньги. И они важны настолько, что генсек Йенс Столтенберг искренне удивился: почему Россия против расширения?

"Вопрос вступления в НАТО касается непосредственно самой страны-кандидата и НАТО, у России нет права вмешиваться в процесс или блокировать его. Речь не идет об экспансии НАТО на восток. Страны, которые хотят войти через демократические процедуры, сами решили, что хотят вступить к нам".



А если через демократические процедуры, тогда ладно – видимо, такой ждали от Кремля. Есть еще один нюанс: новый президент США Джо Байден намерен вдохнуть новую жизнь в НАТО вопреки бывшему президенту. Ждем реакции Эммануэля Макрона, активного сторонника идеи Трампа о том, что "розу ветров" пора сворачивать.

Не лишним будет коснуться и итогов пятилетки в белорусской армии. Военные уверяют: все под контролем. Гремит новый «Полонез», летают ударные беспилотники и свеженькие Су-30. Неплохо отзываются о нашей армии и международные эксперты. Рейтинг Global Firepower отдал ВС Республики Беларусь пятидесятое место.

На вооружении страны - 207 единиц авиации, 601 танк, 282 артиллерийские установки и еще пару тысяч бронетехники и систем залпового огня. И, кстати, армия показывает неплохой уровень баланса бюджет/эффективность. У нас 623 миллиона долларов в год уходит в цвет хаки. Вооруженные силы Бельгии - в два раза меньше, а денег им дают в восемь раз больше: пять миллиардов долларов. Остается верить, что все эти деньги пойдут на еще один старый принцип: "Хочешь мира - готовься к войне".