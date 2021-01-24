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Бацькоўская сувязь, здаецца, самая моцная. Вось што павінна адбыцца, каб дзіця хацела пазбавіць свайго бацьку права быць бацькам і не хацела мець з ім нічога агульнага. На розум прыходзяць толькі самыя страшныя рэчы.

У Баранавічах адбылося першае пасяджэнне па такой справе. У дзяўчынкі памерла маці, а бацька - беспрацоўны "рэвалюцыянер" вырашыў усё ўзяць у свае рукі: і кватэру, і машыну і іншую маёмасць…

Что должно произойти, чтобы ребенок хотел лишить своего отца права быть родителем

Родительские узы, кажется, самые крепкие. Вот что должно произойти, чтобы ребенок хотел лишить своего отца права быть родителем и не желал иметь с ним ничего общего. На ум приходят только самые страшные вещи.



В Барановичах состоялось первое заседание по такому делу. У девочки умерла мать, а отец - безработный "революционер" решил все взять в свои руки: и квартиру, и машину и другое имущество… Притом, что квартира и машина покупались уже после развода супругов.



В деле много нюансов. Первый - это, что отец - блогер-ютюбер, который не бросил надежду занять президентское кресло, а на своем канале рассказывает, что государство хочет отобрать у него дочь по политическим мотивам. Мол, неугодный, давайте его ломать через самое святое - детей.

У 14-летней девочки немного иной взгляд на вопрос. Вдруг спустя многие годы появившийся папа раньше не вспоминал не только про дочь, но и про алименты, которые он должен был платить. Чего это стоило семье? Один случай - денег настолько не хватало, что во время болезни мамы девочке пришлось обрезать длинную косу и сдать ее за копейки. Ксения Лебедева побеседовала со всеми действующими лицами.

Как думаете, часто ли ребенок подает заявление в суд, чтобы ее родного отца лишили родительских прав? К счастью, нет. Но сегодня в Барановичах рассматривают именно такое дело.



26 декабря у девочки умерла мама от рака. Тут же в ее жизни появился отец, которого в последние годы она практически не видела. Объявился и пригрозил: "Теперь буду жить с тобой и опекать". В этом случае назревает вопрос: а где ж ты был до этого? И почему ты раньше не пришел?

Анна Чудинович: "Когда отец пришел на похороны… он меня не узнал. Начал меня обнимать - это неприятно было. Он появился только на похоронах мамы. Сразу же после похорон, как только мы пришли, он начал говорить про материальные какие-то вещи… Максимум его мама звонила мне".



В рассказе ребенка настораживает фраза "его мама", а почему не бабушка, бабуля… Такое нельзя заставить сказать, ведь чувство семьи, близости, родственных связей формируется где-то внутри. Мне так кажется. Неужели действительно эти отношения настолько истончились? Или их не было? Сегодня Аня считает единственным близким человеком свою двоюродную бабушку. Именно ее Аня попросила стать попечителем. И именно ее она сегодня называет бабушкой.

Анна Чудинович: "Через несколько дней отец пришел и начал ломиться в квартиру. Мне было страшно ему открывать. Я видела всю ту агрессию… и трясти нас. Для меня любовь - это не запись в паспорте … больше как таковой родни и нету".



Краткая информация о Юрии Чудиновиче. Мечтал и продолжает мечтать занять кресло президента Беларуси. Блогер. Безработный. Дважды был в браке. Двое детей. Первая жена Чудиновича отказалась разговаривать, но люди, которые с ней знакомы, говорят, что в воспитании ребенка он не участвовал, зато оставил в наследство женщине после брака свои долги.



Со второй супругой Светланой, матерью Ани, развелся когда девочке было 2 года. Со слов ее и близких, квартиру мама построила сама. Конечно, работать приходилось за двоих, чтобы оплатить кредит за квартиру, ведь Юрий Чудинович своей семье не помогал. Из воспоминаний девочки - обои клеили с мамой, мебель тоже выбирали вдвоем - отец в квартире никогда не проживал. Для понимания: мама Ани давно болела. С лета состояние ухудшалось. Девочке пришлось самой колоть маму. А еще у нее были длинные косы. Но она их обрезала и продала - денег не всегда в это время хватало.



Сейчас Барановичским ГОВД проводится проверка по трем заявлениям: первое - Аня Чудинович заявила, что отец оказывает на нее психологическое давление, второе - от нее же о задолженности по выплате алиментов, третье - о клевете. Подала социальный педагог. Дело в том, что Чудинович пожаловался своей поплечнице ярой бчбистке Ольге Токарчук о том, что у него отбирают ребенка, тем самым подставил и ее. Почему? Смотрите дальше. Сейчас внимательно послушайте следующие комментарии, и вам все станет ясно.

Ирина Мархель, социальный педагог гимназии №3 г. Барановичи: "Я прослушала, я была, конечно, шокирована. Я полезла в комментарии. Меня хватило на 5-10 комментариев той грязи. Что можно ожидать от таких людей".

Позже Токарчук удалила видео с канала, почувствовав неладное. Мархель написала заявление о клевете. Ведь блогер выложила информацию непроверенную, даже не выслушав кого-то, кроме выдумщика и позера Чудиновича. Позже он в своем блоге заявил, что социальный педагог выкрала среди ночи у него ребенка.

А вот история глазами самой Ани.

- На ютюб-каналах появилась информация о том, что государство тебя ворует у собственного отца, что здесь есть какие-то политические мотивы, о том, что социальный педагог тебя среди ночи выкрадывает из квартиры и увозит в детский дом. Можешь прокомментировать эту ситуацию?

- Эта была ситуация как раз в тот день, когда отец лег на пол и за батарею схватился. Так как ни он, ни его брат не собирались выходить из квартиры, пришлось мне принять решение. Я приняла решение поехать к бабушке. Сколько раз я повторяла, что не хочу отца видеть, ему, его брату на меня плевать. Это настолько психологически давит, все эти разборки. Как я знаю, отца ищет судебный исполнитель. И когда спрашивали у отца, где он сейчас проживает, он назвал наш адрес. Видимо, чтобы если пришлось описать имущество - описывали наше. Из последних его видео, тоже смотрела, насколько же он много врет. Я смотрю и понимаю, что рассказ идет обо мне, но ни одного слова не было сказано правильного в мой адрес.



Первое заседание суда по лишению родительских прав Юрия Чудиновича состоялось. Могу сказать, что на суде он путался в дате рождения ребенка и продолжал рассказывать неприятные, на мой взгляд, вещи в отношении покойной бывшей жены. Думаю, это тоже характеризует его как человека.



Следующее заседание назначено на февраль. А пока Юрий задержан по факту психического воздействия на дочь. Но даже в этом случае он пытается хайпануть.

Это та история, когда хочется подчеркнуть: такого репортажа со мнением всех сторон участниц вы не увидите в оппозиционных ютюб-каналах. Подходите критически к перевариванию информации и лишний раз ее проверяйте. А Чудинович Ане хочется пожелать удачи и выдержки.



