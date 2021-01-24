Образование - стратегический ресурс

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Образование - одна из отраслей, по уровню которой в мире судят в целом о развитии государства. И за годы с момента первого ВНС сделано немало. Вряд ли кто-то может упрекнуть нас в низком качестве нашего образования, хотя, не без проблем - их то и нужно попытаться решить, хотя, дело это не простое. Если кто-нибудь из вас читал родительские школьные чаты, знает, сколько там можно услышать мнений по одному, даже самому элементарному, вопросу.



Своеобразная ревизия задач, поставленных на ВНС в разные годы по образованию

Мы провели своеобразную ревизию задач, поставленных на ВНС в разные годы по образованию. А также узнали об ожиданиях от форума нынешнего года, о предложениях, которые поступают из разных школ и вузов нашей страны. Детали - в следующем репортаже.

Если в 90-е нам кто-то сказал бы, что уже к 2015-му Беларусь войдет в тридцатку передовых стран по уровню развития образования, а белорусские вузы попадут в топы лучших на планете, это назвали бы фантастикой.

Сегодня - это норма. И хоть нет предела совершенству, проблем всегда будет хватать. За эти годы, начиная с первого Всебелорусского собрания, наше образование пережило несколько этапов развития.

В 96-м, когда было решено сделать ставку на экспорт, развитие промышленности, АПК, всем было понятно: без хорошо подготовленных кадров сделать прорыв невозможно. По всей системе - от дошкольного образования до специально-технического и университетского - везде ожидали новых подходов.



В 21 век Беларусь вступила с развитой системой образования

В 21 век, констатирует первый замминистра образования Ирина Старовойтова, Беларусь вступила с развитой системой образования. А курс на социальное государство обеспечил ее стабильное функционирование.

В разные годы реформаторами предлагались радикальные меры. Отказ от госфинансирования высшего и специального образования. Переход на платную основу… Но обошлись без коренных ломок. А ставку сделали на профтехобразование, адаптировали его к рынку труда.

И когда после кризисов наши партнеры столкнулись с нехваткой рабочих рук высокой квалификации, мы отлично осознали: сделали все правильно. И уже к нам, в Беларусь, поехали за знаниями и специалистами. А это - наш экспорт услуг.

И все эти годы стремились к мировому уровню образования, не забывая о собственных традициях и школе "воспитания подрастающего поколения". И позиция белорусского лидера осталась прежней - человек в школе должен освоить программу. Мы собрали цитаты разных лет (видео).

Кадры нужны всегда

И когда в 2010-м ставку сделали на внедрение инноваций - об образовании заговорили с новой силой. "Люди - главное богатство Беларуси! В них залог успеха государства в целом" - это президентский тезис.

Благополучие зависит от технологий и внешних рынков. Образование - стратегический ресурс. В 2010-м взялись на качественную сторону образования, например, в таких материях, как современный менеджмент, финансы, маркетинг. Структуру подготовки специалистов заточили под нужды экономики.

К 2015-му Беларусь по показателям доступности образования - поступлению детей в школу, количеству студентов учреждений высшего образования - на уровне высокоразвитых государств и впереди ряда стран Европы. Также в лидерах по числу тех, кто получает профобразование.

Что касается школьного обучения, переход на обновленные программы полностью завершится в новом учебном году. Учебники радуют не только доступным изложением, но и обилием возможностей.



Все начинается в школе

Все начинается в школе, и об уровне знаний ярко говорят предметные олимпиады. На этапе отбора в них участвует около шести тысяч учеников, на республиканском - 1,5 тысячи школьников по 18 учебным предметам. И результат - достойный. Кстати, по итогам международного независимого исследования, качество среднего образования, которое в Беларуси впервые проводилось в 2018 году, наши учащиеся из гимназий и лицеев оказались на уровне лидеров.

Предложений, как усовершенствовать систему образования, много. Они озвучены на диалоговых площадках и в интернет-пространстве. И нет сомнений, об образовании, дальнейших шагах по его развитию в Беларуси будет сказано на Всебелорусском народном собрании.