"Светлые" лица протеста". Карим Ломов

Источник материала: БT

Время нашей рубрики - "Светлые" лица протеста". Она посвящена тем, кто называл себя "невероятными" и людьми со светлыми лицами. "При этом ведь кто-то же дерется с милицией, бросает камни и "коктейли Молотова" в нее, строит баррикады?" - задавали вопрос мы, показывая снятое на месте беспорядков видео. "Вы не понимаете, это другое" - отвечали нам независимые СМИ. И вот прошло время, и у всего этого появляются вполне конкретные имена и фамилии. Теперь те же независимые и сидящие в Литве бежавшие, во всем винят государство, силовиков ну и БТ/ОНТ/СТВ заодно, которые в августе вас предупреждали: протесты бывают разными и подумайте, прежде чем взять в руки камень. Те, кто вас подстрекал это сделать, о вас не позаботятся, и вы останетесь один на один со своей проблемой. Так и вышло. Сидящие в Литве и Польше, подстрекая и вводя в заблуждение о масштабах протеста, рассказывая вам, что государство рухнуло и все сдались, вас просто подставили. А чтобы вы не задавали лишних вопросов - где юристы или где деньги на помощь, сказали вам, что во всем виноваты государство и госжурналисты. Пусть будет так, но вы подумайте и все равно задайте им эти вопросы…

Герой, если его можно так назвать, нашего репортажа - достаточно молодой человек. Был задержан на протестной акции. И это его не первое задержание. В репортаже вы увидите кадры, которых еще не показывали - это строительство баррикад около ТЦ "Рига". Хорошо заметен и контингент строителей, и всю светлость их намерений.

Если бы вы в Минске, сразу после окончания выборов, вы оказались около универсама "Рига", вы увидели бы вот этих строителей баррикад. Молодые люди, некоторые, пожалуй, и не работали еще нигде. Но они тащат заборы, скамейки, урны на проезжую часть, чтобы перекрыть дорогу и создать затор.

Среди этих ребят хипстерского вида, попадались и такие, как Карим Ломов - минчанин, детдомовец. Судим. Неоднократно. А еще - россыпь всевозможных штрафов и отбывания "суток" за "административку".

Не успел освободиться, как снова оказался в водовороте нарушений закона. Удивительное дело, кого не спросят из задержанных - на митинге был, но участия не принимал. Ну, хорошо, допустим, но как тебе верить, если ты к своим молодым годам столько раз привлекался и нарушал закон, что волосы дыбом встают?

Как баррикады и провокации невозможны без странноватой молодежи, так и нельзя представить объяснения в совершении преступлений без этого пункта - он почти универсален для всех случаев.

После августовских событий за Каримом установлен превентивный надзор на 1 год. Но что будет дальше, никто не знает.



