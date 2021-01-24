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Вера Пикула - председатель Дивинского сельского совета - делегат ВНС
25.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо большого диалога в рамках Всебелорусского народного собрания остается всего 17 дней. И мы продолжаем вас знакомить с его делегатами. Люди нам попадаются крайне интересные – от респектабельных топ-менеджеров до простых рабочих. У каждого своя любопытная история, ну и планы на это масштабное мероприятие.
Продолжаем знакомиться с делегатами в цикле роликов. Очередной герой - представитель Кобринского района Вера Пикула - председатель Дивинского сельского совета. Давайте знакомиться…
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До большого диалога в рамках Всебелорусского народного собрания остается всего 17 дней. И мы продолжаем вас знакомить с его делегатами. Люди нам попадаются крайне...
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