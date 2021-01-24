ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политическая провокация на международном уровне и спектакль по заранее прописанному сценарию

25.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Именно так оценила Беларусь и наши союзники прошедшую в пятницу неформальную встречу Совбеза ООН. Дело в том, что обсуждать проблемы белорусской журналистики по т. н. формуле Аррии решили без самих белорусских журналистов. Слова не дали ни омбудсмену по правам прессы, ни Белорусскому союзу журналистов.

Зато стараниями организатора - Эстонии - неформальную встречу использовали, как трибуну для пиара беглых и бывших белорусских политиков - Тихановской и Латушко. Стоит ли говорить, что никакого отношения к журналистике они не имеют, напротив, именно их стараниями была развернута кампания по травле и запугиванию наших коллег.

Пикантность заключается в том, что кое-кто из этой двойки годами обрывал мой телефон в желании попасть в эфир такого ужасного канала. К слову, ни разу не получил отказ, за что и благодарит видимо. Проблемы со свободой прессы есть во всех без исключения странах мира, включая Беларусь. Хотя бы потому, что у каждого свое понимание слова свободы и ее границ. Поражает разве что лицемерие, ведь большинство убийств и нападений на журналистов, закрытия и принудительного банкротства целых редакций приходится на те страны, которые пытались поучать нас в пятницу.

Беларусь готова к уважительному и конструктивному диалогу по любой повестке. Но грубое вмешательство в суверенные дела терпеть не намерена. Тем более что это запрещено теми самыми «международными стандартами» политики, к которым так любят апеллировать наши западные «партнеры».

И еще. Мы исправим несправедливость и слово омбудсмену предоставим. Александр Шпаковский прокомментировал для нас прошедшее неформальное мероприятие (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно так оценила Беларусь и наши союзники прошедшую в пятницу неформальную встречу Совбеза ООН. Дело в том, что обсуждать проблемы белорусской журналистики по т....
 
Новости дня
Новости общества
 
"Светлые" лица протеста". Карим Ломов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by