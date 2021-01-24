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Сценарий развала. Кто такие "черные пауки" и почему они плетут информационную паутину вокруг Беларуси. Инструменты медиавойны и психологического воздействия: снимем маски с зарубежных кураторов и секретных объектов.

В "Понятной политике" расскажем и покажем, где находятся и как работают польские и украинские спецподразделения, которые воздействуют на умы. Смотрите в понедельник после "Панорамы".