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Не обойдется без сюрпризов. Какой будет погода на рабочей неделе в Гродно
25.01.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всю рабочую неделю в Гродно будет ровная погода — без особых перепадов и сюрпризов. Удивит гродненцев разве что ночь на субботу. Что нас ждет,
В понедельник в Гродно будет около 0 °C, днем пройдет небольшой снег.
Сохранится почти такая же температура и во вторник — 0…-2°С, ведь день будет очень сильный снег и резкий порывистый ветер.
В среду тоже будет ветрено, снова пойдет все время будет идти снег — и около 0 °C. Такая же погода сохранится и на весь четверг.
В пятницу утром похолодает до -6 °С, к вечеру уже будет и вовсе -10 °С.
В ночь на субботу температура опустится уже до -15°С, если долгосрочный прогноз нас не обманывает.
Хорошей вам недели, друзья!
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