Не обойдется без сюрпризов. Какой будет погода на рабочей неделе в Гродно

Источник материала: Tut.by

Всю рабочую неделю в Гродно будет ровная погода — без особых перепадов и сюрпризов. Удивит гродненцев разве что ночь на субботу. Что нас ждет, рассказывает pogoda.by.



Reuters

В понедельник в Гродно будет около 0 °C, днем пройдет небольшой снег.

Сохранится почти такая же температура и во вторник — 0…-2°С, ведь день будет очень сильный снег и резкий порывистый ветер.

В среду тоже будет ветрено, снова пойдет все время будет идти снег — и около 0 °C. Такая же погода сохранится и на весь четверг.

В пятницу утром похолодает до -6 °С, к вечеру уже будет и вовсе -10 °С.

В ночь на субботу температура опустится уже до -15°С, если долгосрочный прогноз нас не обманывает.

Хорошей вам недели, друзья!

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