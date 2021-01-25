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Зима возвращается. Все о погоде в Бресте на новой неделе

25.01.2021 06:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Брест вернется зима со снегом и морозом, сообщает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В понедельник будет сплошная облачность. Во второй половине дня — снег. Столбик термометра опустится до 0 °C.

Во вторник будет облачно. Весь день будет снег и сильный ветер. Порывы будут достигать 19 м/с утром и вечером, днем — до 20 м/с, похолодает до -1°С.

В среду небо затянет облаками. С утра до вечера будет идти снег. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Градусник покажет -1°С.

В четверг ожидается снегопад и -1°С.

В пятницу утром на город опустится туман. Видимость — 600−1000 метров. Столбик термометра опустится до -2°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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