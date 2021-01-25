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То оттепель, то мороз. Погода в Витебске на неделе

25.01.2021 06:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале недели в Витебске сохранится теплая погода, затем похолодает, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Ольга Буракова

В понедельник днем без осадков, туман. Вечером возможен дождь. Температура воздуха +1…3°С.

Вторник будет дождливым и ветреным, но довольно теплым: на термометре — до +5°С.

А в среду ночью уже небольшие заморозки — до -2°С, днем — около нуля. Снег, метель, ветер порывами до 17 метров в секунду.

В четверг подморозит: в течение суток до -5°С. Облачно, снег.

В пятницу с утра даже выглянет солнце, но в целом день будет пасмурным. Ночью до -7°С, днем — до -4°С.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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В начале недели сохранится теплая погода, затем похолодает.
 
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