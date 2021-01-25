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Смотрите, какую пожарную машину вылепили из снега в Ляховичах
25.01.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уменьшенную копию пожарной машины вылепили спасатели в Ляховичах, пишет газета
Снежная фигура несколько метров в длину и полтора метра в высоту появилась возле райотдела по ЧС.
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Снежная фигура несколько метров в длину и полтора метра в высоту появилась возле райотдела по ЧС.
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