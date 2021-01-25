Окна, двери и ворота от производителя

Источник материала: Tut.by

Планируете ремонт или стройку? Обратите внимание на предложение от ООО «СКРома». Мы производим и реализуем: окна, двери ПВХ, тёплые откосы, балконные рамы, противомоскитные сетки, гаражные ворота, жалюзи и роллеты.

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Окна от «СКРома»: заберите деньги у холода!

Энергосберегающие окна Rehau даже в самую лютую зиму превратят ваш дом в оазис тепла и уюта и защитят от холода не хуже кирпичной стены. Они надежно блокируют проникновение холода, ветра и атмосферных осадков.





Окна от «СКРомы» уберегут вас от шума автострады или грохота соседней стройки, подарив вам такие звуки уюта, как шелест книжных страниц или тихое мурлыканье кошки. За нашими окнами уличный шум сокращается вдвое за счет шумоизоляционных свойств профиля, высокой плотности притвора, установки широких стеклопакетов и герметичности их крепления в профилях.

«СКРома» создаёт окна не только простой прямоугольной формы, но и фигурные: арочные, трапециевидные, треугольные, круглые. Богатая палитра цветовых решений поможет выбрать цвет и фактуру различных пород дерева и оптимально вписаться в архитектуру или дизайн квартиры (более 50 расцветок).





Кроме окон, у нас можно заказать:

● подоконники, отливы, откосы;

● ремонт окон и дверей ПВХ;

● ламинирование ПВХ профилей;

● изготовление арочных конструкций из ПВХ профилей.

На данный момент заказ окон в «СКРома» максимально выгоден — действуют сразу три акции:

При покупке более 3-х окон — ламинация в подарок!

При установке окна противомоскитная сетка в подарок

каждому покупателю, независимо от объема заказа

каждому покупателю, независимо от объема заказа Рассрочка 0% до 3-ех месяцев







Двери: визитная карточка дома

Дверные системы от «СКРома» позволяют достичь высококачественной завершенной картины архитектурного ансамбля, сочетая в себе отличные показатели по теплоизоляции, высокому качеству профиля и элегантному дизайну. При помощи наших дверей вы сможете добиться желанной тишины, покоя и уюта в помещении. Позвоните нам, и мы с удовольствием проконсультируем вас.

Балконы: кабинет, сад или комната отдыха?

Теплое остекление лоджии окнами из ПВХ (зимний вариант) не просто защищает балкон от ветра и сырости, но позволяет расширить полезную площадь квартиры. После утепления балкон можно использовать как дополнительное пространство: организовать кабинет, зимний сад или зону отдыха.

Это вариант для тех, кто хочет максимально использовать полезную площадь балкона. Он подразумевает установку ПВХ-профиля со стеклопакетами. Стоимость такого решения абсолютно пропорциональна качеству.

Важнейшие характеристики:

— профиль REHAU либо Brusbox;

— ширина от 60 мм до 70 мм, с возможностью установки стеклопакета до 40 мм;

— широкая цветовая палитра;

— фурнитура MACO c функцией проветривания.

Секционные ворота

Не знаете, что подобрать для перекрытия вашего гаражного проема?

Секционные гаражные ворота то, что вам необходимо.

Преимущества секционных ворот:

— высокий показатель интенсивности использования ворот (до 25 000 циклов);

— изготовление полотна ворот из сэндвич-панелей и наличие бокового уплотнителя, сохраняют тепло в вашем гараже и экономят электроэнергию;

— отсутствие «мостика холода»;

— возможность открывать ворота не выходя из машины.

Позвоните нам:

(01642) 3−91−19

(029) 222−7−333

(029) 222−8−333

ООО «СКРома»

УНП 290477266