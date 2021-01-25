Искрились и горели. Узнали, что в воскресенье вечером происходило с троллейбусными линиями в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Вечером в воскресенье в разных районах Гомеля искрили и горели провода троллейбусных линий. Выглядело все это пугающе. Что же это было?

Первые сообщения о том, что с троллейбусными линиями происходит что-то странное, стали появляться в воскресенье около 20.00.

Очевидцы сообщали о горении контактной сети на проспекте Ленина, на Советской у остановки «8 Марта», а также возле остановки «Электроаппаратура».

Ночью все искрилось у университета имени Франциска Скорины, на проспекте Победы и проспекте Космонавтов.

В «Горэлектротранспорте» TUT.BY пояснили, что из-за высокой влажности произошел пробой изоляторов: «На оголенные контакты попала вода — из-за этого и искрило. Мы поменяли изоляторы. Сами линии не повреждены», — рассказал главный инженер предприятия Максим Речкалов.