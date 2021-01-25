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Искрились и горели. Узнали, что в воскресенье вечером происходило с троллейбусными линиями в Гомеле
25.01.2021 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером в воскресенье в разных районах Гомеля искрили и горели провода троллейбусных линий. Выглядело все это пугающе. Что же это было?
Первые сообщения о том, что с троллейбусными линиями происходит что-то странное, стали появляться в воскресенье около 20.00.
Очевидцы сообщали о горении контактной сети на проспекте Ленина, на Советской у остановки «8 Марта», а также возле остановки «Электроаппаратура».
Ночью все искрилось у университета имени Франциска Скорины, на проспекте Победы и проспекте Космонавтов.
В «Горэлектротранспорте» TUT.BY пояснили, что из-за высокой влажности произошел пробой изоляторов: «На оголенные контакты попала вода — из-за этого и искрило. Мы поменяли изоляторы. Сами линии не повреждены», — рассказал главный инженер предприятия Максим Речкалов.
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Вчера вечером в разных районах Гомеля искрили и горели троллейбусные линии. Выглядело все это пугающе. Что же это было?
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