ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Искрились и горели. Узнали, что в воскресенье вечером происходило с троллейбусными линиями в Гомеле

25.01.2021 10:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером в воскресенье в разных районах Гомеля искрили и горели провода троллейбусных линий. Выглядело все это пугающе. Что же это было?

Первые сообщения о том, что с троллейбусными линиями происходит что-то странное, стали появляться в воскресенье около 20.00.

Очевидцы сообщали о горении контактной сети на проспекте Ленина, на Советской у остановки «8 Марта», а также возле остановки «Электроаппаратура».

Ночью все искрилось у университета имени Франциска Скорины, на проспекте Победы и проспекте Космонавтов.

 

В «Горэлектротранспорте» TUT.BY пояснили, что из-за высокой влажности произошел пробой изоляторов: «На оголенные контакты попала вода — из-за этого и искрило. Мы поменяли изоляторы. Сами линии не повреждены», — рассказал главный инженер предприятия Максим Речкалов.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером в разных районах Гомеля искрили и горели троллейбусные линии. Выглядело все это пугающе. Что же это было?
 
Новости дня
Новости общества
 
Еще не весна - просто оттепель. Погода в Гомеле на новой рабочей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by