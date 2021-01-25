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Дожди - и снова мороз со снегом. Погода в Могилеве на неделю
25.01.2021 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Погода в Могилеве на этой неделе будет нас испытывать, так что настраиваемся заранее, друзья. Первые несколько дней оттепели с дождями сменятся морозом и снегопадами с сильным ветром. А в выходные, по
Сегодня, 25 января, будет до +6 °С, облачно, возможны дожди.
Во вторник погода станет очень ветреной, порывы ветра будут достигать 17 м/с. Днем все еще будет максимум +6 °С. А вот к ночи ударит мороз и дождь сменится снегом.
В среду, 27 января, будет по-прежнему ветрено. Снегопады продолжатся, возможна метель. Будет 0…-2 °С, облачно.
В четверг ветер утихнет, но снегопады продолжатся — местами и уже не так обильно. Прогнозируют туманы и 0…-4 °С.
В ночь на пятницу, 29 января, мороз усилится до -13 °С. Днем — тоже: будет −1…6 °С. Возможны снег, метель.
Хорошей недели!
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Ох, и непростая неделька предстоит. Берегите себя!
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