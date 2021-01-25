Дожди - и снова мороз со снегом. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Погода в Могилеве на этой неделе будет нас испытывать, так что настраиваемся заранее, друзья. Первые несколько дней оттепели с дождями сменятся морозом и снегопадами с сильным ветром. А в выходные, по предварительным данным pogoda.by, морозы еще и усилятся. Но ведь есть и плюсы: продолжим кататься на коньках, ходить на лыжах и лепить снеговиков.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 25 января, будет до +6 °С, облачно, возможны дожди.

Во вторник погода станет очень ветреной, порывы ветра будут достигать 17 м/с. Днем все еще будет максимум +6 °С. А вот к ночи ударит мороз и дождь сменится снегом.

В среду, 27 января, будет по-прежнему ветрено. Снегопады продолжатся, возможна метель. Будет 0…-2 °С, облачно.

В четверг ветер утихнет, но снегопады продолжатся — местами и уже не так обильно. Прогнозируют туманы и 0…-4 °С.

В ночь на пятницу, 29 января, мороз усилится до -13 °С. Днем — тоже: будет −1…6 °С. Возможны снег, метель.

Хорошей недели!

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